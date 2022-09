Liderança 4.0 e o desafio da implementação no ambiente jurídico

Por fim, após ter percorrido as fases mencionadas, o líder terá condições de atribuir os papéis fundamentais a serem desenvolvidos na equipe, permitindo um ambiente em que as pessoas sejam parte do processo e efetivamente utilizadas.

Com efeito, uma forma de obstruir o risco e garantir o controle e efetividade da realização das tarefas a serem delegadas, seria a subdivisão da equipe. De acordo com Andrew S. Grove, CEO da Intel por 17 anos, uma liderança efetiva pressupõe que o líder seja responsável pela supervisão de seis a oito funcionários, no máximo. Acolhendo tal premissa e aplicando-a ao grupo de 30 pessoas, por exemplo, sugere-se a criação de seis grupos com cinco membros cada, estabelecendo que um membro de cada conjunto será sublíder do respectivo grupo. Assim, o líder, a priori, supervisionaria de forma direta apenas os seis sublíderes e cada um deles seria responsável por quatro profissionais.

Ora, administrar uma equipe já é algo naturalmente desafiador, somar a esse desafio o fato de que a equipe seria composta por muitos colaboradores que não se conhecem é conferir ao papel do líder um obstáculo que se não trasposto com a devida atenção pode não viabilizar a conquista da tão almejada alta performance.

No mesmo sentido, a modalidade de liderança sugerida é a chamada "liderança democrática", através da qual será possível ouvir as pessoas e procurar manter o equilíbrio entre as contribuições e o resultado a ser alcançado pela empresa, este será um diferencial. Fazer com que todos sejam parte do processo é um gatilho de sucesso para a difícil missão de manter a equipe engajada durante um projeto.

No tocante ao perfil, espera-se que o líder siga as premissas indicadas por David Ulrich, quais sejam: proficiência pessoal, estratégia, execução, gerenciamento de talentos e desenvolvimento de capital humano.

Após, sugere-se, que o interessado observe em cada um dos membros eventuais características que sejam passíveis de direcionamento às atividades específicas. Ao catalogar os seus liderados, o líder terá facilidade para definição de papéis de cada profissional na equipe. A título de exemplo, identificando que um dos membros é articulado e possui facilidade com comunicação, observa-se que este poderá ser utilizado para contato com fornecedores, negociação ou atividades correlatas que valorizarão uma premissa já existente no profissional.

Para tanto, sugere-se que o líder solicite ao RH a lista com indicação das soft skills e hard skills, bem como a idade de cada um dos membros da equipe. A partir dessa última informação, o líder poderá catalogar as gerações existentes, inclusive, identificando ações futuras para evitar eventuais conflitos de geração na interação diária entre os membros da equipe.

Assim, diante do desafio de transformar um grupo de funcionários em uma equipe de alta performance, faz-se necessário elaborar um plano de liderança que contemple as seguintes fases: elaboração de um plano de comunicação; conhecimento dos liderados; dividir para conquistar.

No tocante ao universo jurídico, é bem verdade que se espera que o operador do Direito esteja em constante atualização sobre o direito material e processual. Porém, o líder jurídico deverá acrescer a essa premissa, árdua e básica, o estudo sobre a liderança em si.

A construção do conceito de "liderança 4.0" tem sido objeto de estudo, artigos e debates em todas as áreas de atuação. Dentre alguns autores, destaca-se o conceito entabulado por Leonardo Barros, CEO da empresa Tangerino, recentemente, vendida para a Sólides: "o líder 4.0 é um profissional focado em resultados e em pessoas, buscando sempre formas de inovar, fazer mais e melhor".

Copa do Mundo: como as empresas podem usar os chatbots para conectar os torcedores

Luiz Tardelli

CEO da Getbots

A Copa do Mundo de Futebol de 2022, que será realizada entre os meses de novembro e dezembro no Catar, é uma oportunidade para que as empresas possam aumentar o relacionamento dos torcedores com a sua marca através de campanhas para um público que já está na torcida pelo hexacampeonato da seleção brasileira de futebol.

Um exemplo de grande sucesso que temos em todas as edições da Copa do Mundo é o famoso "Álbum de Figurinhas da Copa". O que parece ser uma simples coleção de figurinha, torna-se um objeto de desejo de milhões de pessoas e as aproxima do grande evento, das seleções e marcas participantes. Ou seja, é uma fonte de inspiração para pensar em estratégias de relacionamento de seu público com sua marca.

Muitas campanhas estão sendo preparadas por grandes marcas, mas qualquer outra empresa pode pensar em ações que elevem a sua capacidade de dialogar com os seus clientes durante o maior evento esportivo do mundo.

A comunicação com os clientes pode ser através do site, aplicativos como WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram e Instagram Direct, Google Business Message, que podem usar os chatbots para facilitar a automação da conversação com o público e ajudar a oferecer uma infinidade de recursos e oportunidades para as empresas, seja uma promoção, sorteio, cupom de desconto, entre outras opções de engajamento.

Os recursos possíveis são variados dentro de um chatbot e uma campanha promocional de sucesso para a Copa do Mundo no Catar deve ser pensada e executada para garantir a satisfação dos participantes da promoção.

Para isso, as empresas terão que considerar um conjunto de passos para se chegar aos melhores resultados. O primeiro deles é realizar a análise da proposta e a mecânica da campanha, as regras de negócios, o que está descrito no regulamento proposto, conhecer sobre os produtos e a integração com a agência e empresa organizadora da campanha.

A partir destas informações, tem início o processo de planejamento das jornadas, a definição dos elementos que serão utilizados no robô de conversação (textos, botões, listas suspensas, imagens, áudio e entre outros recursos). Depois, com tudo definido, ocorre o treinamento da engenharia de inteligência artificial levando em conta os dados preditivos de comportamento.

Ao decidir pela realização de uma campanha envolvendo

chatbots deve ser levado em conta o planejamento, a infraestrutura tecnológica que seja capaz de garantir a alta disponibilidade da comunicação, além de ter os cuidados necessários com as respostas que o bot terá com as pessoas.

Quais ações podem ser realizadas com os chatbots durante a Copa do Mundo do Catar? Oferecer a tabela dos jogos e cruzamentos das seleções nos grupos nas oitavas, quarta, semifinal e decisão do título. Realizar bolões promocionais com a premiação podendo envolver a entrega de produtos ou descontos, por exemplo

Considerando que a Copa do Mundo de Futebol do Catar vai atrair o interesse dos brasileiros e até de quem não gosta ou não acompanha o esporte regularmente, é se imaginar que - de fato - esta é uma excelente oportunidade para as marcas e empresas de todos os mercados e tamanhos possam entrar neste no clima com boas campanhas de comunicação com os clientes.