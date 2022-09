Confira os livros em destaque na semana

Comunicação

Na medida em que a natureza do trabalho e das empresas mudam com o avanço da tecnologia da informação, as habilidades de comunicação se tornam cada vez mais valiosas, não menos. Há um excesso de informação competindo por nossa atenção e, mais do que nunca, apenas boas ideias, produtos e soluções não são suficientes. Para se destacar, é preciso saber se comunicar com excelência - seja qual for a área de atuação.

Com exemplos históricos e contemporâneos de comunicadores excepcionais, a obra "Comunicação Cinco Estrelas: como falar, convencer e emocionar", de Carmine Gallo, ensina o leitor a se expressar com clareza, carisma e convicção, em diversos contextos. Para isso, é necessário dominar as antigas técnicas de persuasão, aprender a fazer um bom uso das palavras, e vencer o medo que te impede de se comunicar bem.

O autor entrevista neurocientistas, economistas, historiadores, bilionários e líderes de empresas como Google, Nike e Airbnb para mostrar como usar as palavras para cativar a imaginação, persuadir as pessoas e alcançar o sucesso no mundo moderno. Com as orientações de Gallo, autor do best-seller TED: falar, convencer, emocionar, qualquer pessoa poderá se tornar um comunicador cinco estrelas.

Comunicação Cinco Estrelas: como falar, convencer e emocionar em qualquer situação; 312 páginas; Editora Benvirá; R$ 49,90; disponível em versão digital.