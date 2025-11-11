Exportações de ovos crescem 13,6% em outubro

As exportações brasileiras de ovos (in natura e processados) totalizaram 2.366 toneladas em outubro, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O número supera em 13,6% o total exportado no mesmo período do ano passado, com 2.083 toneladas. Em receita, houve incremento de 43,4%, com US$6,051 milhões em outubro deste ano, contra US$4,219 milhões no mesmo período do ano passado. No ano, a alta acumulada chega a 151,2%, com 36.745 toneladas entre janeiro e outubro deste ano contra 14.626 toneladas no mesmo período do ano passado. Em receita, houve incremento de 180,2%, com US$ 86,883 milhões nos dez primeiros meses deste ano, contra US$ 31,012 milhões no mesmo período do ano passado. Principal destino dos embarques de ovos, o Chile importou 578 toneladas em outubro, volume 40,5% menor em relação ao mesmo período do ano anterior. Em seguida estão o Japão, com 574 toneladas (+214,1%), México, com 328 toneladas (+271,1%), Equador, com 220 toneladas (sem comparativo anterior) e Emirados Árabes Unidos, com 206 toneladas (+372,1%). “Vimos um maior equilíbrio na capilaridade de compras de ovos que, embora tenha registrado retração nos volumes para o Chile, apresentou substancial incremento nos demais destinos, o que dá maior sustentabilidade ao fluxo dos embarque do setor”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.