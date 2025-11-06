Conab abre compras de até 137 mil toneladas de arroz da safra 2024/25

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) iniciou a compra de até 137 mil toneladas de arroz da safra 2024/25, com investimento de R$ 200 milhões. A operação, autorizada pelos ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Fazenda, ocorre por meio da Aquisição do Governo Federal (AGF), mecanismo da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM).

Cada produtor poderá vender até 189 toneladas (equivalente a 3.150 sacas de 60 kg), o que deve beneficiar cerca de 700 agricultores. A compra será efetivada apenas se o produto atender aos padrões de qualidade, e o depósito em armazém só ocorrerá após convocação da Conab.

Os interessados devem estar cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican) e procurar a regional da Companhia para orientação sobre os trâmites da operação.

A ação complementa outras medidas de apoio, como os leilões de Contratos de Opção de Venda (COV) realizados em 2024 e 2025, que resultaram na negociação de mais de 200 mil toneladas de arroz no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Ainda neste mês, estão previstos novos leilões de Pepro e PEP, para incentivar o escoamento da produção.