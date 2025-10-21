Banrisul inicia operação com o Programa BNDES para Liquidação de Dívidas Rurais

O Banrisul é o primeiro banco do país a começar a operação do Programa BNDES para Liquidação de Dívidas Rurais. Desde quarta-feira (15/10), os produtores rurais de 459 municípios do Rio Grande do Sul que foram afetados por eventos meteorológicos, como as enchentes de 2024 e as sucessivas estiagens, podem procurar sua agência de relacionamento para encaminhar os pedidos de financiamento.

A Medida Provisória 1.314/2025, publicada pelo governo federal, abrange produtores que sofreram perdas em duas ou mais safras devido a eventos climáticos adversos, no período entre 1º de julho de 2020 e 30 de junho de 2025. A iniciativa permite que quem foi afetado renegocie suas dívidas sob condições diferenciadas. É necessário apresentar laudo técnico para comprovação.

De acordo com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, a medida complementa os esforços já empreendidos pelo governo do Estado, em parceria com o banco, para dar fôlego aos produtores rurais, com o aporte de R$ 150 milhões destinado à prorrogação de dívidas de crédito rural — medida anunciada em julho pelo governador Eduardo Leite. “Nosso compromisso é ajudar a ‘arrumar o campo’, reorganizar as finanças dos produtores e garantir que continuem plantando. Dessa forma, poderemos promover a retomada da capacidade produtiva do agronegócio gaúcho”, afirma.

“O Banrisul foi o primeiro banco entre as 47 instituições financeiras a operar com o programa do BNDES, o que demonstra agilidade para aceitar as propostas dos produtores e dar encaminhamento aos pedidos de financiamento”, destaca Lemos. Ele ressalta que o Banrisul recebeu o terceiro maior valor em recursos, entre os agentes financeiros, para operar no programa, com o total de R$ 880,7 milhões.

O dirigente frisa que o banco desenvolveu um novo sistema para transitar os pedidos de renegociação dos produtores da carteira de agronegócio da instituição, acelerando o enquadramento técnico e de crédito.

O Programa BNDES para Liquidação de Dívidas Rurais oferece prazo de pagamento de até nove anos, com até um ano de carência. Os recursos são direcionados aos produtores que possuem sua propriedade rural em municípios os quais, entre 2020 e 2024, obtiveram as declarações de estado de calamidade pública ou de situação de emergência reconhecidas pelo governo federal, em razão de eventos climáticos adversos.