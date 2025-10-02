Produtor no centro: Domingos Velho Lopes projeta nova gestão da Farsul

Colocar o produtor rural no centro das decisões será o norte da gestão de Domingos Antonio Velho Lopes à frente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul). Eleito em chapa única, com recorde de participação e apoio de 120 sindicatos rurais, o agrônomo de 57 anos assume o comando da federação em 1º de janeiro de 2026 para um mandato de quatro anos. A entidade, mais antiga do Brasil, completa 100 anos em 2027.

Substituto de lideranças como Carlos Sperotto e Gedeão Pereira, Domingos afirma nesta entrevista que dará continuidade ao trabalho técnico e inovador das últimas gestões, mas sem abrir mão de princípios que considera inegociáveis, como a livre iniciativa e o direito de propriedade. Ao mesmo tempo, promete avançar na comunicação com o meio urbano e enfrentar os desafios climáticos que vêm afetando a produção gaúcha.

Jornal do Comércio - O senhor tem falado em colocar o produtor rural no centro das decisões. O que isso significa na prática?

Domingos Antonio Velho Lopes - Significa que cada pauta e cada posicionamento da Farsul partem das necessidades do produtor e das bases representadas pelos 134 sindicatos. Não se trata de valorizar pessoas ou cargos, mas de manter o produtor como protagonista. A federação existe para representá-lo, e esse será o nosso norte diário.

JC - Qual o legado das últimas gestões que o senhor pretende levar adiante?

Velho Lopes - Recebo uma missão desafiadora, porque substituo líderes como Gedeão Pereira e Carlos Sperotto, que elevaram muito o nível da representação. O legado principal é o fortalecimento da Farsul como entidade técnica, respeitada e capaz de influenciar políticas públicas. Vamos manter essa linha, acrescentando inovação, ciência e tecnologia, mas sem abrir mão da livre iniciativa, da meritocracia e da defesa do direito de propriedade. Esse é um princípio inegociável, não arredaremos um milímetro.

JC - Por que a comunicação com a sociedade urbana será uma prioridade?

Velho Lopes - Porque o agro não pode viver isolado. Muitas vezes, deixamos espaço para narrativas equivocadas que distorcem a imagem do produtor rural. O mundo já reconhece a agropecuária brasileira como modelo de baixo carbono, mas a população urbana ainda não percebe a sustentabilidade, a diversidade e a resiliência do setor. Precisamos aproximar o campo das cidades e mostrar que toda a economia gaúcha é agrodependente — basta ver os impactos que secas e enchentes causam no PIB e no comércio.

JC - Como essa aproximação se relaciona com a pauta ambiental?

Velho Lopes - De forma direta. Não há produção sem meio ambiente equilibrado, nem preservação sem produção responsável. São atividades complementares, e não concorrentes. Esse entendimento já é forte no Rio Grande do Sul, mas precisamos consolidá-lo em outros setores. Para isso, a federação terá postura propositiva, dialogando com Executivo, Legislativo, Judiciário e órgãos de controle. O tempo de ser apenas reativo ficou para trás.

JC - Quais são os principais desafios imediatos do agro gaúcho?

Velho Lopes - Os efeitos climáticos estão no topo da lista. Enfrentamos cinco secas em seis safras e, mais recentemente, enchentes que prejudicaram a produção. Isso exige soluções em irrigação, reservação de água e linhas de crédito que realmente cheguem a todos os produtores, e não apenas a parte deles. Já houve medidas do governo federal, mas insuficientes. O Brasil precisa reconhecer que a pujança agrícola e pecuária nacional foi construída pelo produtor gaúcho. Essa não é uma cobrança, é uma constatação histórica.

JC - O senhor mencionou inovação como prioridade. De que forma ela entra na agenda?

Velho Lopes - A tradição do agro gaúcho sempre foi a de incorporar inovação e tecnologia. Precisamos manter essa vocação, agora com ainda mais estratégia e planejamento. O futuro da agropecuária não envolve apenas alimentos: o Brasil já é visto no mundo como fornecedor de fibras e energia. Em dez anos, produziremos mais para atender demandas energéticas do que alimentares. Cabe a nós ocupar esse espaço com inteligência, união e competência.

JC - Que mensagem deixa para os sindicatos e produtores que confiaram no seu nome?

Velho Lopes - A mensagem é de união e de construção coletiva. Nenhuma gestão se sustenta sozinha. Queremos trabalhar com todas as lideranças para reduzir erros e ampliar acertos. Esse será o caminho para devolver ao produtor rural o orgulho no meio urbano e projetar o Rio Grande do Sul como protagonista da agropecuária brasileira nas próximas décadas.