Contratos de opção garantem 53 mil toneladas de arroz à Conab em outubro

As cooperativas e os produtores de arroz do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina que arremataram Contratos de Opção de Venda (COV) com vencimento em setembro confirmaram o exercício e podem entregar 53,6 mil toneladas à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A ação corresponde à segunda rodada da operação lançada pela estatal para apoiar os produtores.

O prazo para registro do exercício na B3 se encerrou na terça-feira (30). Agora, os participantes terão até 15 de outubro para entregar o produto nos armazéns credenciados pela Conab. No Rio Grande do Sul, eles estão localizados em Barra do Ribeiro, Camaquã, Mata, Pelotas, Rosário do Sul, São Borja e Uruguaiana. Em Santa Catarina, em Forquilhinhas, Tubarão e Turvo. O produto passará por fiscalização de qualidade antes do pagamento. No final de outubro haverá um segundo período de exercício para os produtores exercerem o contrato nesta rodada.