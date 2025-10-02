Secretaria da Agricultura assina convênio de R$ 2,5 milhões para melhoria de estradas rurais

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) assinou, nesta quarta-feira (1), o convênio da Consulta Popular com o Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste do Rio Grande do Sul (Cirenor) para a aquisição de três caminhões caçamba que serão utilizados para melhorar e conservar as estradas rurais dos 19 municípios consorciados. O valor total do projeto é de R$ 2.424.836,16, sendo R$ 210.550,45 de contrapartida das prefeituras.



O objetivo é fortalecer a infraestrutura regional, com boas condições das estradas, visando o desenvolvimento dos municípios, que têm uma economia predominantemente agrícola, com destaque para o cultivo de grãos e a criação de bovinos e aves, facilitando o escoamento da produção.

O Consórcio vai adquirir três caminhões caçamba e o gerenciamento será feito pela diretoria executiva da entidade, conforme a demanda dos municípios.



"Era uma demanda antiga da região e que agora sai do papel. São equipamentos que vão auxiliar os municípios para melhorar a infraestrutura rural, que sabemos que é tão importante economicamente", afirmou o secretário da Seapi, Edivilson Brum.



O presidente do Cirenor e prefeito de Cacique Doble, Marcio Caprini, destacou que este é um importante convênio, que traz recursos significativos ao Consórcio que tem mais de dez anos de existência e é um facilitador para 19 municípios da região Nordeste do Estado. "O consórcio agregou também a usina asfáltica para os municípios, tem várias atividades em serviços e medicamentos", ressaltou, lembrando que os caminhões vêm para agregar na gestão da entidade.



Municípios que integram o Cirenor:

Água Santa, Barracão, Cacique Doble, Caseiros, Capão Bonito do Sul, Ibiaçá, Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Machadinho, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, Sananduva, Santo Expedito do Sul, São João da Urtiga, São José do Ouro, Santa Cecília do Sul, Tapejara, Tupanci do Sul e Vila Lângaro