Olivas no Cais retorna a Porto Alegre com celebração da olivicultura

O Cais Embarcadero, em Porto Alegre, recebe desta sexta-feira (3) até domingo a terceira edição 2025 do Olivas no Cais. Promovido pelo Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) e pelo Cais Embarcadero, o evento abre as portas para consumidores conhecerem, degustarem e adquirirem azeites extravirgem produzidos no Rio Grande do Sul, além de acompanhar uma programação voltada à olivicultura. As informações são do Ibraoliva.

No ano passado, a realização foi cancelada em função das enchentes que atingiram a Capital. Agora, o retorno do Olivas no Cais reforça não apenas a valorização do segmento, mas também o espírito de superação do setor e da sociedade gaúcha.

De acordo com o presidente do Ibraoliva, Flávio Obino Filho, a retomada da mostra, cuja primeira edição foi em 2022, tem um sentido especial. “O Olivas do Cais volta a ser realizado no Cais Embarcadero, após a impossibilidade de realizarmos o nosso evento em 2024, em razão do desastre climático que assolou o Rio Grande do Sul, principalmente a zona ribeirinha de Porto Alegre. Tem uma questão que é simbólica”, afirma.

O dirigente explica que a oliveira, árvore que inspira a atividade, é marcada pela resiliência. “Ela supera as maiores adversidades. Ela supera a seca, ela supera a umidade, ela sobrevive. Pode não produzir, mas sobrevive, renasce, rebrota e volta com força. Os produtores de azeite brasileiros são um exemplo dessa resistência. Há dois anos, temos safras frustradas. O Rio Grande do Sul teve esse desastre no ano anterior. E este ano tem esse simbolismo”, reforça, acrescentando que a expectativa é que a próxima safra de 2026 retorne aos volumes históricos alcançados em 2023.

Serão 16 produtores participando do evento. “São azeites de qualidade, tidos hoje como alguns dos melhores do mundo. Além disso, teremos um espaço de convivência com o Conselho Oleícola Internacional. Receberemos uma delegação com representantes da Tunísia, da Espanha e da América Latina, que estarão conversando com os produtores brasileiros, focando em pesquisa, maior produção e manutenção da qualidade do azeite brasileiro”, detalha Obino.

Para a diretora geral do Cais Embarcadero, Fabiana Marcon, o reencontro tem significado especial.

“Além da alegria de sediarmos um evento tão significativo para um segmento que cresce e se destaca mundialmente, como esse, nessa edição temos o sentimento de vitória, já que no ano passado fomos impedidos de realizar o evento, depois de todo planejamento, porque fomos duramente atingidos pela enchente. Por isso, o Olivas no Cais 2025 celebra o segmento da olivicultura e a superação gaúcha”, afirma.

O público poderá visitar estandes de produtores gaúchos, participar de atividades culturais e conhecer mais sobre a produção de azeites de qualidade no Estado. O acesso é aberto ao público. O evento tem o patrocínio de Banrisul e BRDE e o apoio de Sebrae e Fecomércio/RS. O Cais Embarcadero conta também com o patrocínio de Corona, Coca-Cola, Claro, Pompéia, KTO, PremieRPet, Ulbra e O Boticário.