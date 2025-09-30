Cade decide prorrogar validade da Moratória da Soja até dezembro

Com agências

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu nesta terça-feira (30) suspender até 31 de dezembro de 2025 a medida preventiva que paralisava a Moratória da Soja, pacto firmado entre empresas do setor, organizações da sociedade civil e o governo para coibir a compra de grãos produzidos em áreas desmatadas da Amazônia a partir de 2008. O acordo seguirá válido até o fim do ano, enquanto prosseguem negociações sobre seu futuro. A partir de 1º de janeiro de 2026, porém, a suspensão poderá ser efetivada, caso não haja avanços em torno de um novo arranjo.

O conselheiro José Levi Mello do Amaral Júnior apresentou voto que deu provimento parcial ao recurso interposto por tradings compradoras de soja, propondo a suspensão temporária da medida cautelar imposta pela Superintendência-Geral em agosto. A proposta foi acompanhada pela maioria do colegiado. Amaral Júnior destacou que não cabia ao julgamento deliberar sobre a ocorrência de infração concorrencial, mas apenas decidir sobre a medida preventiva. O resultado foi interpretado como uma solução de transição, criando espaço para diálogo entre agentes públicos e privados.

LEIA MAIS: Ministério da Agricultura alerta que fim da moratória da soja pode afetar exportações

A Moratória da Soja surgiu em 2006 como resposta à pressão internacional sobre o avanço do desmatamento na Amazônia. Pelo pacto, empresas se comprometeram a não adquirir soja cultivada em áreas desmatadas após julho de 2008, em linha com o Código Florestal. O mecanismo é visto como referência internacional de colaboração entre setor privado e sociedade civil em prol da preservação ambiental.

A legalidade do acordo foi questionada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja MT), que o considera um instrumento de distorção de mercado. A entidade levou o caso ao Cade, que em agosto determinou a suspensão preventiva da moratória por entender que poderia haver restrição coordenada de acesso ao mercado. Esse foi o ponto reavaliado pelo plenário nesta terça-feira.

A decisão provocou leituras distintas entre representantes da produção e da indústria. A Aprosoja MT comemorou o resultado, afirmando que os conselheiros reconheceram os indícios de cartel e de práticas anticoncorrenciais gerados pela moratória. Para a entidade, a partir de 1º de janeiro de 2026 o pacto estará efetivamente suspenso, o que representaria um marco histórico na defesa da livre concorrência. A associação sustenta que o Código Florestal já garante regras claras de uso do solo e critica o acordo, que na sua visão impôs barreiras injustas a pequenos e médios produtores que cultivam em áreas regulares e licenciadas.

Na direção oposta, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) destacou que a decisão garante previsibilidade até o fim do ano e permite a continuidade do diálogo. A entidade lembrou que a moratória é um compromisso voluntário, multissetorial e transparente, reconhecido internacionalmente como referência em sustentabilidade. Ressaltou ainda que ministros do Supremo Tribunal Federal já validaram sua legalidade em decisões liminares, apontando resultados concretos e alinhamento com compromissos internacionais do Brasil.

A moratória também conta com a participação de instituições públicas, como o Ministério do Meio Ambiente e o Ibama, e foi reconhecida pela Advocacia-Geral da União como política pública ambiental. Na sessão, representantes do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente reforçaram a importância do pacto para a redução do desmatamento e defenderam sua manutenção como parte da política de Estado. As manifestações ressaltaram que sua interrupção poderia fragilizar a imagem do Brasil junto a parceiros comerciais e comprometer metas climáticas assumidas em fóruns internacionais.

Impacto indireto para o Rio Grande do Sul

Embora a Moratória da Soja tenha como foco a Amazônia, o debate repercute de forma indireta no Rio Grande do Sul, um dos principais produtores do grão no País. O Estado não está sujeito às restrições do pacto, mas compartilha seus efeitos pela atuação das tradings e pela percepção dos compradores internacionais sobre a soja brasileira como um todo. Especialistas apontam que mudanças nas regras podem alterar a competitividade entre regiões produtoras e influenciar a imagem de sustentabilidade que afeta igualmente a produção gaúcha.

Com a decisão, a Moratória da Soja seguirá válida até 31 de dezembro, enquanto prosseguem os debates sobre seu futuro. O período é considerado uma oportunidade para buscar um arranjo que concilie exigências ambientais e regras de livre concorrência.

O embate em torno da moratória evidencia o desafio de equilibrar competitividade e sustentabilidade em um setor central para a economia brasileira. A soja é o principal produto de exportação do País e, ao mesmo tempo, alvo de pressão internacional por critérios ambientais mais rígidos. Até o fim do ano, caberá a produtores, indústrias, governo e sociedade civil encontrar um caminho que preserve tanto a segurança jurídica quanto os compromissos ambientais assumidos pelo Brasil.