Consultoria lança Circuito Cria para mapear produção de terneiros

A Scot Consultoria lança o Circuito Cria, iniciativa que visita, entre 29 de setembro e 21 de novembro, propriedades dedicadas à produção de terneiros. O projeto, que conta com o patrocínio da Associação Brasileira de Angus e Ultrablack, busca mapear a realidade da cria no Brasil, identificando desafios e oportunidades em genética, nutrição, manejo, reprodução e sanidade. O lançamento oficial ocorreu na quarta-feira (24), durante o Encontro de Intensificação de Pastagens, em Ribeirão Preto (SP). As informações são da associação de Angus e Ultrablack.

O projeto chega em momento estratégico para a pecuária, quando o setor passa da fase de abate de fêmeas para a retenção de matrizes e valorização do bezerro. Na raça Angus, a oferta de animais está atualmente reduzida, cenário que deve se estender até 2026, com retomada prevista apenas em 2027.

Segundo Diego Rossin, coordenador técnico do Circuito Cria na Scot Consultoria, o apoio da Associação Brasileira de Angus e Ultrablack fortalece a iniciativa, permitindo levar conhecimento técnico de qualidade até o produtor. Ele destaca que a cria exige planejamento e investimento, e que o projeto busca reduzir o atraso tecnológico nessa fase da pecuária.

Para Maychel Borges, coordenador nacional do Programa Carne Angus Certificada, a participação no Circuito visa ampliar a produção de terneiros Angus, promovendo o uso de sêmen e disseminando a genética Angus, garantindo gado disponível para parceiros nos próximos anos.