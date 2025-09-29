Fenatrigo 2025 assume protagonismo em meio à recuperação do trigo gaúcho

O agronegócio gaúcho volta os olhos para Cruz Alta nesta edição da 18ª Feira Nacional do Trigo (Fenatrigo). Iniciada na sexta-feira (26), a mostra prossegue até 5 de outubro no Parque Integrado de Exposições Oswaldo Machado Beck, numa fase marcada por expectativas técnicas e desafios de mercado.

Referência nacional na produção do cereal, o Rio Grande do Sul cultivou 1,3 milhão de hectares na Safra passada, tendo produzido cerca de 3,75 milhões de toneladas. Para 2025, a expectativa é de uma colheita de 4,1 milhões de toneladas no Estado, mesmo com uma leve retração na área plantada, estimada em menos de 1,2 milhão de hectares. Essa combinação de menor área, mas produtividade projetada um pouco mais alta, reflete um esforço dos produtores em manter desempenho diante de restrições de solo, clima e insumos.

E os debates técnicos em busca de alternativas para melhorar os resultados na lavoura estarão no coração da Fenatrigo. Serão mais de 60 palestrantes distribuídos em 24 eventos. Entre os destaques estão o X Fórum Nacional do Trigo — análise de custos, produtividade e cenários de mercado, que ocorre nesta segunda-feira (29). Amanhã, um palcos dos mais concorridos será o Farm Connection Talk — convergência entre agricultura e tecnologia. Na quarta, ocorre o I Fórum Lavoura e Carne — integração lavoura-pecuária e modelos de produção.

Momento simbólico que reforça a ligação direta da feira com o calendário agrícola, a Abertura Oficial da Colheita de Trigo no Estado será quinta-feira, na Fazenda São João, em Cruz Alta. E, na sexta, será realizado o III Fórum Gaúcho de Irrigação — debate sobre gestão hídrica diante da variabilidade climática.

Além dos fóruns, o evento oferece exposições de insumos e máquinas, pavilhão de agricultura familiar, programas culturais, shows e estrutura para negócios entre produtores e empresas. A expectativa é de 150 mil visitantes durante todo o período.

Para facilitar o acesso, o parque terá entrada gratuita de segunda a sexta-feira. Aos finais de semana, o ingresso custa R$ 10 (meia-entrada para estudantes e idosos). O estacionamento, operado por empresa terceirizada, tem valor fixo de R$ 25.

Com meio século de história, a Fenatrigo reafirma seu papel de ponte entre a tradição agrícola do RS e os novos tempos do setor. Ao trazer ao debate as dificuldades, as estratégias e as soluções do trigo, a feira se consolida como palco decisivo para o futuro da cultura no Estado e no País.