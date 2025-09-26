Justiça derruba proibição do uso do herbicida 2,4-D em lavouras do RS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) suspendeu, nesta quinta-feira (25), a proibição do uso de herbicidas hormonais à base de 2,4-D nas lavouras da região da Campanha gaúcha. A decisão foi proferida pelo desembargador Francesco Conti, da 4ª Câmara Cível, e também afeta a proibição do uso do produto em um raio de 50 metros de plantações de uva e maçã em outras áreas do Estado.

O herbicida 2,4-D é amplamente utilizado para o controle de plantas daninhas em lavouras de soja, mas é alvo de controvérsia devido ao risco de deriva — o deslocamento do produto pelo vento — que pode causar prejuízos a culturas sensíveis, como maçã, uva e noz-pecã.

A suspensão vale até que o governo estadual comprove a existência de um sistema eficaz de monitoramento e fiscalização do uso do agrotóxico. A proibição havia sido determinada em 1º de setembro pela Vara Regional do Meio Ambiente, atendendo a um pedido da Associação Gaúcha de Produtores de Maçã (AGPM) e da Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha, que alegaram prejuízos ambientais, sociais e econômicos provocados pela deriva do 2,4-D.

No pedido de suspensão analisado pelo desembargador, o Estado argumentou que a decisão judicial teria impacto direto sobre o setor agrícola, especialmente por ter sido proferida às vésperas do início do plantio da safra 2025/2026. Segundo o governo, muitos produtores já haviam investido na compra de insumos, como defensivos agrícolas contendo 2,4-D.

Ao conceder o efeito suspensivo, o desembargador Francesco Conti destacou a complexidade do tema e os potenciais impactos econômicos da proibição imediata. Para ele, a suspensão temporária da medida é necessária até o julgamento definitivo do recurso de apelação.

“A interrupção repentina do uso de um insumo essencial para o manejo de plantas daninhas, como o 2,4-D, sem um período de transição minimamente razoável, pode gerar consequências graves e imprevisíveis para um setor estratégico da economia gaúcha", ponderou o magistrado. Segundo Conti, o planejamento agrícola é de longo prazo, envolvendo investimentos antecipados em sementes, fertilizantes, defensivos e equipamentos.

O desembargador também criticou a falta de clareza na delimitação da região da Campanha gaúcha, o que gera insegurança jurídica sobre os municípios afetados pela proibição. Ele alertou que a medida impõe um ônus financeiro e logístico considerável aos produtores, dificultando a adequação em curto prazo.

O caso ainda será analisado de forma mais aprofundada pelo colegiado da 4ª Câmara Cível do TJRS.