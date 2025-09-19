Exportações de azeite gaúcho ganham impulso com empresas premiadas

O azeite extravirgem gaúcho começa a plantar sementes no mercado internacional. Na esteira do movimento pioneiro da Prosperato, com sede em Caçapava do Sul, a Estância das Oliveiras, de Viamão, está em fase final de ajustes para firmar contrato com um importador japonês, que pretende levar a marca para o continente asiático.

A parceria prevê embarques que podem superar uma vez ao ano e volumes ajustáveis conforme a safra. “A tendência é Japão, Paraguai, Argentina, Canadá, China, Singapura, Taiwan, Tailândia, Maldivas e Filipinas. Nem todos estão fechados, pois a negociação iniciou neste mês de setembro para venda da safra 2026, com embarques a partir de maio do próximo ano”, conta o diretor de Relações com o Mercado da Estância, Rafael Goelzer.

O movimento de internacionalização ganhou impulso a partir da visita de 13 delegações estrangeiras à Estância, organizada durante a realização da Expointer, em Esteio, em iniciativa da CNA/Senar/Farsul, em uma rodada de negócios que trouxe compradores de diversos mercados interessados em azeites de alta qualidade. As visitas permitiram à empresa apresentar seus produtos embalados em porcelana com selo próprio, e reforçar os critérios produtivos que garantem a qualidade e diferenciação de seus azeites, produzidos comercialmente desde 2019.

A trajetória da Estância se consolida também nas cerca de 260 premiações internacionais, sendo 108 somente em 2015. Na semana passada, a empresa foi informada da conquista de oito prêmios no Olivinos, concurso argentino de referência global, incluindo o azeite infantil Azeite Kids, desenvolvido para crianças de até 10 anos, com menor picância e amargor e frutado amplificado. Goelzer projeta que a produção total da próxima safra deve render 50 mil frascos de 250 ml, dos quais cerca de 5% podem ser destinados à exportação, ajustando-se à demanda de cada mercado.

Desde 2019, a Prosperato envia azeite regularmente para os Estados Unidos, após ser procurada por clientes internacionais atraídos pelas premiações e reconhecimento da qualidade. O diretor, Rafael Marchetti, explica que o foco continua no mercado interno, mas a exportação agrega valor à marca e permite explorar produtos diferenciados, como os azeites condimentados, com método exclusivo de produção que combina ingredientes frescos com a azeitona, muito valorizados pelos consumidores norte-americanos. Assim como a Estância das Oliveiras, a Prosperato também destina cerca de 5% da produção a clientes internacionais.

Na Olivas de Gramado, na Serra Gaúcha, a estratégia segue um perfil semelhante. O azeitólogo André Bertolucci, sócio-proprietário do empreendimento, ressalta a necessidade de cumprir compromissos de entrega antes de ampliar os negócios no exterior.

“A abertura de mercados externos requer consistência. É importante focar em mercados de luxo, onde a quantidade é menos relevante que a qualidade. Aos poucos, acreditamos que grande parte da produção do azeite gaúcho será destinada a esse público nos próximos 10 anos”.

A empresa já envia azeites às Ilhas Maldivas e deve consolidar vendas para outros países da América do Sul ainda em 2025.

Para o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), o principal gargalo para o crescimento das exportações é o volume de produção. O Brasil produziu cerca de 240 mil litros de azeite em 2025, dos quais 190 mil litros no Rio Grande do Sul, muito abaixo dos 640 mil litros de 2023.

Ainda assim, o presidente da entidade, Flavio Obino Filho, destaca que a qualidade do azeite gaúcho permite competir com os maiores produtores do mundo: “Temos azeite de qualidade para ‘bater faca’ com qualquer país produtor de alta qualidade, mas, para ser um player relevante no mercado exportador, precisamos ter volume suficiente”.

Obino observa que as exportações brasileiras ainda são tímidas, representando apenas uma fração mínima do consumo global, mas que há potencial de crescimento com safras consistentes e foco em produtos premium.

O movimento do azeite gaúcho rumo ao mercado externo ainda é incipiente, mas as ações do segmento mostram que é possível conciliar qualidade, premiações internacionais e estratégias de mercado, aproveitando oportunidades de exportação para países de alta renda e reforçando o posicionamento do Brasil como produtor de azeites premium reconhecidos globalmente.