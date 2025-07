Câmara aprova PL da renegociação das dívidas dos produtores rurais

Por 346 votos a favor e 96 contra, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (16) o substitutivo ao PL 5.122/2023, que trata da renegociação das dívidas dos produtores rurais. A votação terminou pouco antes das 23h, após grande discussão entre os parlamentares, já que um requerimento para retirada da pauta foi apresentado pelo deputado Lindbergh Farias (PT/RJ).

Mesmo a proposta tendo sido rejeitada, parlamentares da base do governo procuraram procrastinar a votação, alertando para pontos de desacordo e criticando o uso do Fundo Social e o que chamaram de açodamento na apreciação do texto. O deputado Alceu Moreira (MDB/RS) respondeu à reclamação do colega José Guimarães (PT/CE), líder do governo na Casa, que o texto ainda poderá ser negociado no Senado.

O PL 5.122/2023 cria uma linha especial de crédito, alimentada com recursos excedentes do Fundo Social, com limite global de R$ 30 bilhões. Estarão aptos a acessar até R$ 10 milhões por CPF produtores de todos os portes, inclusive os que contraíram dívidas fora do sistema bancário tradicional, como por meio de Cédulas do Produtor Rural (CPRs). Cooperativas, associações e condomínios poderão obter até R$ 50 milhões por CNPJ.

