SLC projeta crescimento com plantio em áreas degradadas e irrigação

Ao completar 80 anos de história, o Grupo SLC projeta um novo ciclo de expansão no agronegócio brasileiro com foco em eficiência, diversificação e inovação tecnológica. Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (18), na sede da Federasul, antes do evento Tá na Mesa, o presidente do conselho da companhia, Eduardo Logemann, revelou os pilares da estratégia para os próximos anos, que incluem crescimento sobre áreas degradadas, investimentos em irrigação, arrendamento de terras, atuação no mercado de biocombustíveis e maior agregação de valor à produção com sementes e distribuição de máquinas.

Com um faturamento que deverá beirar os R$ 7 bilhões ao final de 2025, a SLC Agrícola – braço do Grupo SLC voltado à produção de commodities – opera atualmente em cerca de 800 mil hectares de produção pelo País e projeta alcançar 1 milhão de hectares nos próximos anos, antes mesmo do centenário do grupo, em 2045. Somente com áreas irrigadas, o investimento projetado ultrapassa R$ 1 bilhão para ampliar a área atual de 16 mil para 52 mil hectares até 2029, concentrados principalmente na Bahia.

“Nosso plano é crescer 5% ao ano. E isso envolve muito mais do que comprar ou arrendar terra. Envolve gente, tecnologia, integração cultural e uma gestão muito profissionalizada”, afirmou Logemann.

Com presença consolidada em estados como Mato Grosso, Maranhão, Bahia e Goiás, a empresa tem priorizado a expansão por meio de um modelo baseado no arrendamento de áreas em vez da compra direta. De acordo com o empresário, as aquisições ocorrem quando se apresentam oportunidades muito vantajosas. Mas reforça que o foco atual é em arrendar áreas, o que permite “crescer com menor comprometimento de capital”.

Atento à pauta ambiental, o grupo também desenvolveu uma estrutura robusta para garantir a inovação e sustentabilidade no campo. São 26 fazendas em operação, em oito Estados, das quais 15 contam com unidades próprias para a produção de defensivos agrícolas biológicos.

Esses bioinsumos, que combinam bactérias específicas aplicadas em conjunto com defensivos químicos, são parte fundamental da estratégia da empresa para aumentar a eficiência produtiva e reduzir custos, ao mesmo tempo em que promovem práticas agrícolas mais sustentáveis. A abordagem integra rotação de culturas, plantio direto, uso de bioinsumos e manejo racional de defensivos, reforçando o compromisso da SLC com a agricultura do futuro.

Embora acredite no potencial de mercado de carbono, a empresa ainda não conseguiu transformar seus esforços em receita. Mesmo preservando mais de 130 mil hectares de vegetação nativa.

“Temos uma área dedicada a estudar isso. Participamos de congressos, investimos, mas ainda não vendemos um real de crédito de carbono”, afirma Logemann.

Como diferencial da empresa, ele cita o uso consolidado do plantio direto e as práticas de agricultura regenerativa, que reduzem o uso de insumos e as emissões. Desde 2021, a companhia mantém o compromisso público de não converter novas áreas de vegetação nativa para uso agrícola.

Aliás, ao tratar da expansão da produção, Logemann foi enfático ao afirmar que o crescimento da SLC não está atrelado ao desmatamento. Segundo ele, cerca de 60% das áreas atualmente cultivadas pela companhia foram adquiridas já abertas, muitas delas consideradas improdutivas ou degradadas, e passaram por um processo de recuperação e conversão em áreas agrícolas de alta performance.

“A gente cresce sem precisar abrir novas áreas de vegetação nativa”, afirmou.

Para sustentar o avanço sem recorrer à abertura de novas áreas, a SLC Agrícola aposta pesado em inovação e infraestrutura. Segundo Logemann, o capex anual da empresa (investimentos feitos na aquisição, manutenção ou melhoria de ativos físicos de longo prazo) gira em torno de R$ 1,3 bilhão – excluindo a compra de terras –, valor destinado a modernizar o parque de máquinas, ampliar a irrigação, fortalecer os programas de bioinsumos e impulsionar a agricultura digital.

“A produtividade é o caminho para crescermos com eficiência, sem desmatar”, afirmou o executivo, reforçando o papel da tecnologia e da gestão no aumento da produção por hectare.

Esse volume de investimento é considerado estratégico para manter a competitividade da companhia diante da crescente demanda global por alimentos e energia.