Exportação de 30 mil toneladas de arroz ao México anima Federarroz

A venda de 30 mil toneladas de arroz do RS para o México, ao preço de R$ 82,00 a saca de 50 quilos no Porto de Rio Grande animou ao Federação das Associações de Arrozeiros (Federarroz), em um momento baixista nas cotações do cereal. Conforme a entidade, a operação traz um indicativo importante para o mercado, especialmente diante de um cenário de oscilações nos últimos meses. O valor é considerado positivo, tanto pela representatividade da exportação quanto por sua capacidade de influenciar os preços praticados internamente.



Para o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, a negociação contribui para trazer segurança ao setor. "Nota-se estabilidade de preços em várias regiões do Estado, e a confirmação desta exportação deve finalmente trazer uma referência ao mercado e estabilizar definitivamente os preços", afirma o dirigente.

Segundo a Federarroz, a operação reforça o papel estratégico das exportações como elemento de equilíbrio entre oferta e demanda. O Rio Grande do Sul responde por cerca de 70% da produção nacional e tem capacidade logística consolidada para atender à demanda internacional, especialmente via Porto de Rio Grande, que é uma das principais saídas para o arroz produzido no Estado. Segundo a Federarroz, a operação reforça ocomo elemento de equilíbrio entre. O Rio Grande do Sul responde por cerca de 70% da produção nacional e tem capacidade logística consolidada para atender à demanda internacional, especialmente via Porto de Rio Grande, que é uma das principais saídas para o arroz produzido no Estado.

Essa foi a primeira venda de arroz novo em 2025. E já há indicativo de que outras duas cargas deverão ser negociadas para o México em curto prazo. Embora o preço seja baixo na comparação com o custo médio de produção, entre R$ 90,00 e R$ 100,00, a Federarroz considera positiva a operação a R$ 82,00 a saca porque o CPEA já indica negócios internos a R$ 78,00.

"Como na Zona Sul o frete para o Porto de Rio Grande é mais baixo e as condições de logística melhores, acaba sendo interessante vender".

A expectativa é de que o volume exportado em 2025 seja de pelo menos 2 milhões de toneladas. No ano passado, foram 1,5 milhão de toneladas do cereal embarcadas para o exterior. Alexandre Velho explica que a maior área plantada com o cereal no RS e no Mercosul potencializa a necessidade de ampliar as exportações. É que, com a expectativa de maior produtividade e oferta, o mercado interno se retrai.

"Nesse cenário, o varejo compra em volumes mínimos das indústrias, acreditando que ali na frente pagará ainda menos. Então, com essas vendas ao México, sinalizamos que temos mercado para esse valor. E que abaixo disso o produto irá para exportação", finaliza o dirigente da Federarroz.