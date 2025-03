Valor projetado para o leite é R$ 2,5214 em março no Rio Grande do Sul

O valor projetado para o leite no Rio Grande do Sul no mês de março é de R$ 2,5214 o litro. O estudo, divulgado pelo Conseleite nesta quarta-feira (26) durante reunião em Santa Cruz do Sul (RS), indica uma elevação de 0,62% em relação ao projetado para o mês de fevereiro que foi de R$ 2,5058. Os dados levam em conta os primeiros 20 dias do mês e foram realizados com base nos novos parâmetros de cálculo implementados em janeiro deste ano. O valor consolidado do mês de fevereiro de 2025 ficou em R$ 2,4972, 1,03% acima do consolidado de janeiro (R$ 2,4718).O encontro de lideranças dos produtores, indústrias e cooperativas do setor lácteo ocorreu durante a programação da Expoagro Afubra e dá sequência ao projeto de interiorização dos encontros mensais do colegiado. Segundo o coordenador do Conseleite, Darlan Palharini, foi uma reunião muito produtiva que contou com representantes da região. "Essas agendas nos permitem levar o trabalho do Conseleite e de sua Câmara Técnica a diferentes bacias leiteiras, debater a questão preço com produtores nas regionais e explicar a metodologia de trabalho implementada", salientou.