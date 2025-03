Arco reelege diretoria consolidando a sua representatividade junto ao setor

O presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos (Arco), Edemundo Ferreira Gressler, foi reconduzido ao cargo para o triênio 2025/2028. A eleição da nova diretoria ocorreu durante a Assembleia Ordinária para a prestação de contas do ano fiscal 2024, com a renovação de um terço entre os seus 27 membros compostos pelo presidente, vice-presidentes, secretários, tesoureiros e representantes dos Conselhos Fiscal e Consultivo.



De acordo com Gressler, a reeleição da atual diretoria tem um significado muito importante porque consolida o trabalho de respeito, dedicação e parceria realizado nos últimos três anos. “Na verdade, é um recado que foi dado pelo nosso associado, pelos criadores, de que a continuidade deste trabalho que vem sendo feito pela Arco, no que tange ao fomento e desenvolvimento da ovinocultura brasileira, está sendo feito com muita dedicação”, enfatiza. O dirigente lembra que a Associação é a entidade delegada do Ministério da Agricultura para fazer o registro genealógico de todas as raças ovinas do Brasil e está fazendo com eficiência". “A Arco é hoje, sem sombra de dúvidas, uma das principais associações nacionais de registro de animais, com um know-how muito grande nesse aspecto. É uma marca muito forte que deve ser vista como um patrimônio”, observa.

O presidente reeleito afirma que a Arco também precisa ser protagonista em outras atividades que visem o fomento e o desenvolvimento da ovinocultura brasileira. “Entendemos que a ovinocultura é extremamente importante, é rentável e tem um aspecto social extraordinário, auxiliando a permanência da família no campo. A espécie ovina está muito ligada a esse tratamento familiar”, destaca Gressler, colocando que dos mais de 20 milhões de ovinos criados no país, praticamente 12 milhões estão na Região Nordeste, nas pequenas propriedades. “A ovelha não escolhe tamanho de propriedade, mas está inserida, principalmente, nas pequenas e médias propriedades. Temos raças ovinas que se adaptam em qualquer lugar deste país de Norte a Sul. As raças ovinas são um grande patrimônio e precisamos trabalhar por isso. Então, a reeleição dessa diretoria vem nos dar exatamente isso, o reconhecimento desse trabalho que está sendo feito para todo esse segmento”, coloca, destacando a grande representatividade que a Arco possui.



Na Assembleia também ocorreu uma apresentação sobre a gestão anterior na qual houve um reconhecimento a tudo que está sendo feito pelo corpo técnico da entidade. Conforme Gressler, foram ressaltadas as atividades no Brasil inteiro neste último triênio, estabelecendo parcerias muito grandes, como por exemplo, com a Secretaria da Agricultura do Estado e com a Emater. “Se fez também em 2024 um importante trabalho junto ao Sebrae Nacional de identificar as grandes oportunidades que a ovinocultura brasileira possui. Além da questão do registro genealógico, a Arco também pode ser protagonista em outras atividades. Ela possui um corpo técnico maravilhoso, altamente capacitado no Brasil inteiro. Nossos técnicos que estão da porteira para dentro, não fazem só a seleção, mas também compartilham conhecimento com o criador. E essa é uma das atividades fundamentais deles, além do olhar e do serviço de seleção e tatuagem, de ter esse propósito de bem orientar e fazer com que o produtor utilize as novas tecnologias de reprodução, nutrição e sanidade”, conclui.