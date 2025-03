Colheita do arroz atinge 39,63% da área semeada no Estado

A colheita do arroz no Rio Grande do Sul continua a avançar, atingindo 39,63% da área semeada no Estado. De acordo com os dados do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), foram colhidos 385.469,88 hectares.

A Fronteira Oeste segue liderando a colheita, com 60,2% da área semeada já colhida, seguida pela Planície Costeira Externa com 46,68%, Planície Costeira Interna com 40,59%, Campanha com 29,69%, Região Central com 24,97% e Zona Sul com 18,7%.

Segundo Luiz Fernando Siqueira, gerente da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Fronteira Oeste foi a primeira a iniciar a semeadura e atingir 50% da área semeada no Estado, consequentemente sendo a primeira a iniciar o processo de colheita. "A colheita está avançando dentro da normalidade, dentro da nossa expectativa", avalia Siqueira

Os dados sobre a colheita do arroz são coletados e divulgados semanalmente pelo Irga, por meio da plataforma Safra, que oferece informações precisas e detalhadas sobre o andamento da semeadura e da colheita. A plataforma é alimentada pelos 37 escritórios do Irga distribuídos em todas as regiões arrozeiras do Estado.