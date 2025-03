Badesul e BRDE captam R$ 939 milhões em negócios na Expodireto Cotrijal

Com Agências

O Badesul e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) registraram R$ 939 milhões em propostas de financiamento durante a Expodireto Cotrijal 2025, encerrada nesta sexta-feira (14), em Não-Me-Toque. O resultado é 3,3% superior aos R$ 908,7 milhões registrados durante a edição anterior da feira de tecnologia e negócios.

Somente o Badesul colheu R$ 660,3 milhões em pedidos de crédito no evento. O volume expressivo de solicitações foi impulsionado, principalmente, por projetos voltados à irrigação, armazenagem e correção do solo, reafirmando o compromisso da instituição com o fortalecimento do setor agronegócio.

A demanda por projetos de armazenagem, incluindo construção e ampliação de estruturas, somou R$ 115,9 milhões em protocolos de crédito. Já os investimentos em correção de solo e sistemas de irrigação totalizaram R$ 76 milhões e R$ 74 milhões, respectivamente.

“A procura por sistemas que garantem o fornecimento eficiente de água para as lavouras segue alta”, ressaltou o vice-presidente do Badesul, Flavio Lammel, lembrando que o Badesul é referência nacional no financiamento para irrigação.

Além das solicitações para aquisição de maquinários e melhorias na infraestrutura rural, o setor empresarial protocolou R$ 342,7 milhões em pedidos de crédito para investimentos em infraestrutura, inovação e tecnologia.

Já o BRDE alcançou R$ 278,7 milhões em novos financiamentos e pedidos encaminhados. Mesmo diante do cenário de perdas na safra de grãos, o volume de negócios na feira supera em 8,2% o montante alcançado no ano passado.

A necessidade de crédito emergencial para capital de giro representou a maior demanda. Ao todo, o BRDE celebrou R$ 70 milhões em operações para atenuar os impactos dos últimos eventos climáticos sobre a produção. É o caso da Cotrijal, a maior cooperativa agroindustrial do Estado e organizadora da feira, que buscou junto ao BRDE uma linha no valor de R$ 50 milhões. A Cotrijal ainda firmou outra operação de R$ 22 milhões para ampliação e modernização de seis unidades de recebimento de grãos.

“Mesmo com todos os desafios que o clima nos impõe, representa uma demonstração de confiança do setor. Apesar das recentes elevações da taxa Selic, o que restringe o acesso ao crédito, percebemos também uma demanda por investimentos voltados aos ganhos de produtividade no campo, o que é estratégico para a nossa economia”, frisou o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior.

Os projetos para construção de silos e unidades de recebimento de grãos representou o segundo segmento mais demandado, com R$ 62,7 milhões. Linhas para aquisição de máquinas e equipamentos somaram R$ 55,5 milhões em propostas recebidas pelo banco.

A demanda para projetos de inovação chegou a R$ 38,7 milhões, em especial para desenvolvimento de novos produtos e modernização dos processos industriais (Indústria 4.0). Já os novos financiamentos para construção e ampliação de unidades industriais somaram R$ 32 milhões. Os projetos de geração de energia com fontes renováveis totalizaram R$ 19,9 milhões em demanda.