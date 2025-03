Colheita do arroz avança no Rio Grande do Sul

A colheita do arroz no Rio Grande do Sul continua a avançar. Nesta quinta-feira (13), a área colhida no Estado alcançou 254.349 hectares, o que representa 26,21% da área semeada. A Fronteira Oeste é a região que lidera a colheita, com 131.847 hectares colhidos, seguida pela Planície Costeira Interna com 35.646 hectares, Planície Costeira Externa com 34.934 hectares, Região Central com 20.931 hectares, Campanha com 19.962 hectares, e Zona Sul com 11.026 hectares.

De acordo com Luiz Fernando Siqueira, gerente da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Fronteira Oeste foi a primeira a semear o grão e consequentemente, a primeira a iniciar a colheita. O agrônomo destaca que a colheita está evoluindo rapidamente, graças às condições climáticas favoráveis.

"O clima tem contribuído para que a colheita avance rapidamente", afirma Siqueira.

As informações sobre a colheita do grão são lançadas na plataforma Safra, em tempo real, pelos 37 escritórios do Irga distribuídos em todas as regiões arrozeiras. Os dados inseridos na plataforma desenvolvida pela autarquia oferecem aos técnicos informações precisas e detalhadas sobre o andamento tanto da semeadura, quanto da colheita. Os dados sobre o progresso da colheita do arroz serão divulgados semanalmente pelo Irga.