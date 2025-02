Ministro diz que o Congresso tem responsabilidade por interrupção no Plano Safra

suspensão do Plano Safra O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que o Congresso tem parcela de culpa pela, anunciada pelo governo na quinta-feira (20). Em entrevista concedida à CNN Brasil, Fávaro acusou a FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) de fazer oposição ao governo, quando deveria fazer articulações em favor do agronegócio.

Disse, ainda, que a Frente deveria cobrar da Câmara dos Deputados a aprovação do orçamento para assegurar a continuidade das linhas subsidiadas do programa. "Nós estamos desde o final do ano com o orçamento sem ser votado e estamos tocando com 1/12 avos do que é necessário. O governo, por determinação do presidente Lula (PT), não vai parar o Plano Safra. A gente hoje vive uma intolerância por parte do Congresso, principalmente da bancada do agro, que se tivesse pressionando pela votação do orçamento, não estaríamos passando por isso hoje", reclamou o ministro.

O governo decidiu suspender as linhas subsidiadas do Plano Safra 2024/2025 por falta de recursos no Orçamento para bancar a equalização das taxas de juros em um momento de alta da Selic.

A suspensão atinge todas as linhas, exceto aquela destinada a ações de custeio no âmbito do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).

O custo aumentou porque, desde setembro, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central vem elevando a taxa básica, que já está em 13,25% ao ano e deve subir a pelo menos 14,25% ao ano.

Durante a entrevista, o ministro assegurou que nenhum produtor será atingido, e sinalizou que conta com uma votação rápida do orçamento para continuar a liberação do crédito. Disse ainda que o governo esperava pela interrupção do programa, mas que não avisou ao setor pois estava pronto para reagir. O ministro criticou a reação do agronegócio à notícia.

"Qual foi o prejuízo ao produtor? Nenhum. Não vi uma reação (da FPA), em 2022, quando nós ficamos três meses sem Plano Safra. Você viu a Frente do Agro reconhecer quando lançamos um dos maiores Plano Safra da história? Isso serve de alerta para a sociedade cobrar o Congresso", finalizou.