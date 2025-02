Secretaria da Agicultura recebe caminhão boiadeiro, caminhonetes e drones

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) recebeu, na sexta-feira (7), veículos e equipamentos que vêm para auxiliar e qualificar as ações de vigilância e defesa sanitária animal: um caminhão boiadeiro, adquirido pelo Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa), e duas caminhonetes e seis drones, com recursos oriundos de convênio com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Segundo a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA/Seapi), Rosane Collares, as caminhonetes e os drones foram adquiridas com recursos destinados à atuação na emergência de influenza aviária. Ela explica que os veículos irão ser utilizados nas ações de vigilância ativa em aves, nos municípios de Mostardas e Santa Vitória do Palmar, onde ao RS tem reservas ambientais com grande contingente de aves migratórias. Tratam-se de caminhonetes adaptadas para áreas alagadas e de difícil acesso. Cada uma foi licitada por R$ 269 mil e os drones, por R$ 50 mil a unidade, totalizando R$ 838 mil em investimentos.

Já o Fundesa comprou o caminhão, convertido em boiadeiro com a confecção e acoplamento de carroceria própria, num investimento total de R$ 684 mil. O veículo será utilizado nas ações de defesa sanitária animal em todo o estado, principalmente para operações do Programa Sentinela, que faz o patrulhamento dos 2 mil quilômetros de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina.