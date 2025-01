Darlan Palharini assume coordenação do Conseleite

O secretário-executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios do RS (Sindilat), Darlan Palharini, assumiu, nesta terça-feira (28), a coordenação do Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite do RS (Conseleite). Conforme a política de alternância entre produtores e indústrias à frente do colegiado, ele sucede Allan André Tormen, que segue na vice-coordenação, representando a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).Durante a reunião desta terça-feira, também foi implementada a revisão de parâmetros de cálculo aprovada pela Câmara Técnica do Conseleite. A partir de janeiro de 2025, o colegiado empregará dados de custos de produção atualizados de 2023, os mesmos da nova Calculadora do Leite. Até dezembro de 2024, o colegiado utilizava indexadores de 2021.Levando em conta a nova base de dados, a projeção do valor de referência do leite ficou em R$ 2,4411 para o mês de janeiro de 2025 e o consolidado de dezembro de 2024, em R$ 2,4081. Para fins de adaptação, o colegiado também divulgará, por três meses, as contas referentes ao padrão anterior (2021), no qual o valor de referência projetado para janeiro de 2025 ficou em R$ 2,4506 frente a um projetado em dezembro de 2024 de R$ 2,4073, alta de 1,80%. O consolidado de dezembro passado fechou em R$ 2,4226. “Essas atualizações são importantes para garantir a máxima proximidade entre os valores calculados e a realidade do campo”, frisou Palharini.