Kepler Weber encerra 2024 com recorde de obras simultâneas em execução

A Kepler Weber encerrou o ano de 2024 com 306 obras simultâneas em execução, um recorde histórico da companhia, que é líder na América Latina em soluções de pós-colheita para armazenagem de grãos, movimentação de granéis em portos e termometria digital.

• LEIA TAMBÉM: RAR amplia capacidade de estocar água para irrigar área de 240 hectares



Segundo comunicado da companhia, esse resultado foi impulsionado pelo lançamento de novos produtos, como o KW Max, secador de grãos modular com tecnologia embarcada, e o KW Biocav, alimentador de cavaco que adapta fornalhas à lenha para operarem com a queima de cavaco junto ao secador de grãos.



Pelos números da empresa, o Rio Grande do Sul concentrou o maior volume de obras ao longo de 2024, respondendo por mais de um terço dos projetos simultâneos em andamento.



O déficit de armazenagem no Brasil está estimado 123,3 milhões de toneladas em 2025. Segundo a Kepler Weber, só a região Sul do País deve atingir déficit de 21 milhões de toneladas.



O diretor comercial da Kepler Weber, Jean Felizardo de Oliveira, disse em comunicado que "a história recente do agronegócio confirma que o agricultor é muito competente ao cuidar do solo e produzir". "A urgência agora é por mais eficiência no pós-colheita, com soluções inteligentes e inovadoras, evitando perdas e prêmios negativos na exportação de grãos, que consumiram mais de R$ 40 bilhões em dois anos."