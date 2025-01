Peru e Turquia abrem mercado para derivados de proteínas animais do Brasil

O Brasil poderá exportar proteína hidrolisada de aves para o Peru e mucopolissacarídeo para a Turquia, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta. As autorizações sanitárias para a exportação dos produtos foram recebidas pelo governo brasileiro na terça-feira, 31 de dezembro.



Para o Peru, o Brasil está liberado a comercializar proteína hidrolisada de aves, insumo utilizado na produção de ração. Em 2024, o Peru abriu dez novos mercados agrícolas para produtos brasileiros, incluindo erva-mate, farelo de mandioca, feno, fibra de coco e maçãs, de acordo com os ministérios.



"Essas aberturas ajudarão a fortalecer e a diversificar o fluxo comercial entre os dois países. Entre janeiro e novembro de 2024, o Brasil exportou US$ 683 milhões em produtos agrícolas para o mercado peruano", destacaram as pastas.



Já as autoridades sanitárias da Turquia autorizaram o Brasil a exportar mucopolissacarídeo, composto de origem animal utilizado na indústria farmacêutica.



No acumulado de 2024, até novembro, o Brasil exportou US$ 2,9 bilhões em produtos agropecuários à Turquia, sobretudo de soja, produtos têxteis e café.



O País acumulou 224 aberturas de mercado para produtos do agronegócio nacional em 2024.