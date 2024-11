Especialistas e produtores debatem sobre a qualidade e o mercado da carne no 33º Encorte

O Universo Pecuária recebeu nesta sexta-feira (1) o 33º Encontro de Raças de Corte (Encorte), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Especialistas da instituição trouxeram para a Arena Conhecimento o debate sobre o uso de novas tecnologias e práticas para aumentar a produtividade. Produtores também apresentaram o que estavam fazendo para obter uma carne de melhor qualidade e competitividade.

LEIA MAIS: Tecnologia e inovação aumentam produtividade na pecuária



O coordenador do Encontro, Saul Fontoura, destacou a relevância de o Encorte estar presente no Universo Pecuária. "Aqui, a possibilidade do acadêmico ter um contato maior com o produtor rural é de fundamental importância. Principalmente para quem está no final de graduação, indo para o mercado de trabalho, comentou."



O diretor executivo da Associação Brasileira de Brangus, Roberto Grecellé, falou sobre o mercado da carne. Segundo ele, o setor mudou muito na última década, impulsionado pela exigência dos consumidores. Grecellê mostrou diversas iniciativas em todo o País para melhorar a qualidade e o rendimento dos cortes e acelerar o melhoramento genético.



Em seguida, foram apresentados os produtores campeões do Concurso de Carcaças, todos de Santa Vitória do Palmar (RS). Pela raça Angus, Francisco Azambuja Amaral, da Estância Três Marias, foi escolhido na categoria Fêmeas. Milton Martins Moraes Filho, da Granja Mangueira, levou o prêmio da categoria Machos. Os dois produtores mostraram como a gestão das propriedades e os investimentos na pecuária fizeram a diferença.



O pecuarista Luciano Sperotto Terra, da Estância Tamanca, ficou em primeiro lugar na raça Hereford e foi representado pelo gerente executivo da Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB), Felipe Azambuja. Ele falou das ações de melhoramento e certificação da carne e ações para promover a aproximação com o consumidor final. Logo após, houve uma mesa redonda com troca de experiências.



Na sequência das palestras, o chefe do Departamento de Zootecnia da Universidade de São Paulo, Saulo da Luz e Silva, deu exemplos de como a tecnologia pode auxiliar no aumento da produção e da qualidade da carne bovina para atender às futuras demandas. O engenheiro agrônomo, que atua no Instituto Nacional de Investigação Agropecuária, do Uruguai, apresentou uma pesquisa mostrando que a eficiência de conversão alimentar não afeta as características de qualidade da carcaça.

O último palestrante foi o médico especialista em pediatria e homeopatia, autor do livro "A guerra contra a carne", Cláudio Brasil. Ele defendeu o consumo do alimento como forma de melhorar a saúde humana. No fim das palestras, os especialistas responderam a dúvidas da plateia.