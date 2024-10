Entidades assinam memorando de cooperação pelo livre comércio global

Os presidentes da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, e da USA Poultry and Egg Export Council (USAPEEC), Greg Tyler, assinaram nesta segunda-feira (21), em Paris (França), um memorando que estabelece um trabalho de cooperação em prol de questões que impactem o comércio global de produtos avícolas. Conforme o documento, as entidades trabalharão em conjunto para a superação de temas que dificultam o fluxo e impactam a oferta global de produtos, como protecionismo, questões sanitárias, entre outras políticas de atuação.

O acordo também envolve o debate em torno do papel do Conselho Mundial da Avicultura (IPC na sigla em inglês) e outros temas de interesse comum. As informações são da ABPA.

Entre seus tópicos de trabalho conjunto citados pelo documento estão a sustentabilidade ambiental ou ecológica como uma diretriz na produção e comércio de aves; e a regulamentação da saúde animal, sanitária e de segurança alimentar baseada nos princípios da ciência sólida e avaliação de risco apropriada. Também, o apoio para o desenvolvimento contínuo da indústria avícola e do comércio internacional; as relações internacionais baseadas na cooperação e a negociação e mediação para resolver diferenças; bem como a promoção da ciência sólida e do livre comércio.

O documento estabelece a realização de encontros bilaterais periódicos, para estimular o intercâmbio de informações e o fortalecimento das ações, em especial, em temas como saúde animal, disponibilidade de grãos para ração e combustível, uso e disponibilidade de água, biossegurança, segurança alimentar, segurança alimentar, resíduos, gerenciamento de resíduos, meio ambiente e outros.

“Somos concorrentes no mercado internacional, o que não nos impede de trabalhar em conjunto e cooperação em temas que são de interesse de ambos os países, bem como das nações importadoras. Assim como o grande palco de interação global, que é o IPC, a construção de relações bilaterais de alto nível, como a que construímos entre ABPA e USAPEEC, são fundamentais para o fortalecimento de um comércio global livre”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.