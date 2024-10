Com investimento de R$ 237 mil, Estado conclui obra no Ceovinos, em Encruzilhada do Sul

As reformas do Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Ovinocultura (Ceovinos), em Encruzilhada do Sul, foram concluídas em 3 de outubro. As obras de restauração e adequação de dois prédios, incluindo o Centro de Manejo, a administração e laboratórios, tiveram investimento de R$ 237 mil, com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura (Fundovinos).



Os trabalhos, executados pela Lira Construções e Locações de Máquinas, foram fiscalizados pela 6ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Santa Cruz do Sul. Além da recuperação dos prédios, foram feitas reformas nas instalações elétricas e hidráulicas e nos telhados. O Centro de Manejo, que antes era uma estufa de vegetais, foi adequado para abrigar equipamentos clínicos, de avaliação animal e de nutrição, além de sala de medicamentos, área para tosquias e curral.

A unidade é vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). O Ceovinos funciona em uma área de 350 hectares e desenvolve pesquisas em ovinocultura, área em que o Rio Grande do Sul é referência no país. Nele, são realizados trabalhos em áreas como integração com outras produções, avaliações de desempenho produtivo, seleção genética e estudos etológicos, ou seja, sobre comportamento e bem-estar animal.



"São obras que vão propiciar melhorias no Centro de Encruzilhada do Sul, tanto no manejo do rebanho quanto no aumento da capacidade de realização de cursos, capacitações e treinamentos destinados a ovinocultores e servidores da Defesa Sanitária", destaca o diretor do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA) da Seapi, Caio Efrom.



O Ceovinos está localizado na ERS-350, entre Encruzilhada do Sul e Dom Feliciano, e é um dos 12 centros de pesquisa sob responsabilidade do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA/Seapi).