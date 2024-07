Newcastle: Agricultura institui Centro de Operações de emergência zoosanitária no RS

O Ministério da Agricultura instituiu o Centro de Operações de Emergência Zoossanitária (COEZOO) para o enfrentamento da emergência zoosanitária decretada no Rio Grande do Sul. A instalação do comitê consta em portaria da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22). Na portaria, o ministério atribui a criação do comitê à necessidade de aplicação imediata de "medidas específicas para contenção e eliminação do agente causador da doença de Newcastle (DNC)".

O objetivo da pasta é prevenir a disseminação da doença para outras áreas do País e eliminar o vírus no Estado. O Ministério da Agricultura confirmou na quarta-feira (17), a detecção do foco de DNC em um estabelecimento industrial de 14 mil animais em Anta Gorda, no Rio Grande do Sul. A doença de Newcastle é uma doença viral que afeta aves domésticas e silvestres e causa sinais respiratórios seguidos por manifestações nervosas. Segundo o Ministério, o estabelecimento avícola foi "imediatamente interditado". Os últimos casos no País haviam sido registrados em 2006 em aves de subsistência em Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

O Cooezoo terá integrantes do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul. O comitê será responsável por implantar e coordenar a execução do Plano de Contingência de Emergência Zoossanitária no Estado. O Cooezoo deverá ainda atuar em articulação com as autoridades sanitárias do Estado, coordenar a execução das ações em campo e definir os os limites geográficos da área de emergência zoossanitária.

O Rio Grande do Sul encontra-se em emergência zoosanitária por 90 dias, declarada pelo Ministério da Agricultura na última sexta-feira. A emergência zoosanitária é o nível mais elevado de alerta em relação a questões sanitárias.