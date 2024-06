Parceria com Banco dos Brics irá destinar US$ 100 milhões para infraestrutura agrícola gaúcha

Parceria firmada nesta terça-feira (4), na China, entre o governo brasileiro e o Banco dos Brics (NDB), formalizou a destinação de US$ 495 milhões (R$ 2,6 bilhões) para a reconstrução do Rio Grande do Sul após o desastre climático. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco Regional do Extremo Sul (BRDE) e Banco do Brasil (BB) irão disponibilizar outros US$ 620 milhões, totalizando US$ 1,115 bilhão (R$ 5,75 bilhões) em investimentos. Na parceria com o BB, serão destinados US$ 100 milhões para a reconstrução da infraestrutura agrícola no estado gaúcho.Entre os setores contemplados estão projetos de armazenagem e de logística. “Serão destinados para obras de infraestrutura agrícola, porque o Rio Grande do Sul é um grande produtor de grãos e de proteína animal, então para armazenagem e projetos de infraestrutura logística”, explicou a presidente do NDB, Dilma Roussef. A distribuição dos recursos do NDB foi definida na carta-compromisso assinada. Dos US$ 495 milhões, US$ 200 milhões serão para infraestrutura, incluindo investimentos em rodovias, pontes, vias urbanas e outras instalações. Os outros US$ 295 milhões serão canalizados pelo BRDE e destinados exclusivamente às necessidades do Rio Grande do Sul. Já os US$ 620 milhões alocados exclusivamente para o estado serão concedidos por BNDES, BB e BRDE. O acordo foi firmado durante missão oficial ao país asiático, liderada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O encontro também contou a presença dos ministros Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária); Rui Costa (Casa Civil); Simone Tebet (Planejamento e Orçamento); Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), Márcio França (Micro e Pequenas Empresas) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), além dos presidentes da ApexBrasil, Jorge Viana, e da ABDI, Ricardo Cappelli.