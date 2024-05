Valor de referência do leite é projetado em R$ 2,4368 em maio

O valor de referência projetado para o leite em maio no Rio Grande do Sul ficou em R$ 2,4368. O indicador foi divulgado na manhã desta terça-feira (28) durante reunião virtual do Conseleite. A estimativa elaborada pela UPF com base nos dados fornecidos pelas indústrias considera a movimentação dos primeiros 20 dias do mês.

Enchentes no Rio Grande do Sul agravam situação do produtor de leite gaúcho

O coordenador do Conseleite, Allan André Tormen, pontuou que a situação é delicada no campo principalmente devido à incerteza sobre o real impacto das cheias nos custos de produção do leite. Além das perdas de captação, ainda se está estimando o prejuízo nas estruturas das propriedades e nos estoques de grãos e silagem resguardados para alimentação do gado no inverno. “Há produtores que perderam toda a comida e que estão alimentando as vacas com doações”, disse.Apesar dos prejuízos, Tormen garante que não deve faltar leite para o abastecimento do Rio Grande do Sul. “O Vale do Taquari é uma região importante, mas a produção gaúcha também está no Planalto Médio, no Norte e no Noroeste”, assegurou. Segundo o vice-coordenador do Conseleite, Darlan Palharini, o Vale do Taquari representa apenas 9,3% da produção do Estado. “O setor irá se reerguer porque é capilarizado e, em breve, estaremos a pleno novamente”.Durante a reunião, o colegiado definiu por encaminhar ofício ao governo do Estado pedindo a liberação de recursos do Fundoleite para programas das indústrias que ajudem aos seus produtores neste momento de dificuldade. O Conseleite também decidiu rever a agenda de interiorização prevista para 2024 devido à situação das estradas gaúchas. O próximo encontro, inicialmente previsto para ocorrer em junho em Erechim (RS), será realizado de forma virtual.