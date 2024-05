Em Santa Cruz do Sul, Fávaro frustra expectativas de produtores rurais

Ficou muito aquém das expectativas dos produtores rurais gaúchos o resultado da vinda do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ao Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (28). Em Santa Cruz do Sul, foram entregues equipamentos para auxiliar na reconstrução do Estado, durante a instalação transitória do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no Estado.

Fávaro também instituiu o Programa Emergencial de Reconstrução do Agronegócio no Rio Grande do Sul (PERSul). As ações serão conduzidas pelo Gabinete Itinerante, seguindo 10 eixos de atuação: estradas vicinais; defesa agropecuária; assistência técnica e extensão rural; insumos agropecuários; financiamento ao setor agropecuário; seguro rural; monitoramento e comercialização de safra; reparação de instalações físicas do Mapa; estratégias de comunicação; e transparência. Mas o detalhamento sobre a operacionalização do PERSul ainda não foi anunciado.

Na prática, somente a criação de um fundo garantidor do governo federal para contratação de novos financiamentos e alavancar a retomada das atividades econômicas afetadas pelas águas. Mas nada de recursos. O que deixou líderes ruralistas bastante contrariados. O presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Silveira Pereira, não escondeu a frustração. Segundo ele, Fávaro veio ao Estado “com as mãos vazias” para o agronegócio.

“O ministro anunciou a possibilidade de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deva assinar até esta quarta-feira a medida provisória para o fundo de aval. Mas já deveria ter vindo com pelo menos isso. E sem linha de credito, prazo e taxas de juros, não tem serventia alguma”, lamentou.

O líder ruralista tentou mostrar algum otimismo, reconhecendo que o movimento sinaliza a “intenção de querer tentar resolver” o grave problema enfrentado pelo setor. Mas insistiu que agora é preciso partir para novos créditos e as condições de acesso ao dinheiro.

“Infelizmente, parece que o governo foi muito rápido para disponibilizar R$ 8 bilhões para a importação de arroz – quando avisamos e mostramos, mais de uma vez, que não era necessário. E agora está sendo lerdo para o produtor”.

Pereira insiste que a autorização para que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) compre até 1 milhão de toneladas do cereal de outros países, inclusive de fora do Mercosul, pode causar grande estrago junto aos arrozeiros. O setor garante ter produto suficiente para abastecer o País, mas pode ficar desestimulado a plantar na próxima safra.

É o que diz o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Alexandre Velho, para quem a medida mostrou falta de sensibilidade do governo.

“A própria Conab aponta para uma tendência de produção próxima de 10,5 milhões de toneladas de arroz nesta safra, o que corresponde à média de consumo no Brasil nos últimos cinco anos. Mas o governo faz essa importação em grande volume e desnecessária”.

O dirigente ressalta que o anúncio de subsídio para que o custo final do quilo de arroz ao consumidor não ultrapasse os R$ 4,00 sinaliza valor muito abaixo do custo de produção. E que isso pode levar a uma queda acentuada na área a ser cultivada no Rio Grande do Sul e no Brasil.

“Não existe arroz a R$ 4,00. Em 97 países, o único com preço abaixo de R$ 5,00 é a Índia. Essa medida coloca em risco produtores, indústrias e cooperativas. Foi um movimento precipitado e desnecessário“.

De acordo com Velho, o anúncio da importação precipitou uma corrida aos supermercados por consumidores comprando muito acima das necessidades. E inflacionou preços no Mercosul e no mercado internacional.

“O desabastecimento é momentâneo, por questões de logística. Não conseguimos emitir notas fiscais no sistema da Secretaria Estadual da Fazenda, que ficou fora do ar por duas semanas. Além disso, o tempo ruim dificulta o carregamento dos caminhões nas propriedades, e as estradas seguem em más condições. Não há como dizer que o produtor gaúcho está fazendo especulação”, reclamou.

A Farsul pede recursos para capital de giro das propriedades rurais com prazo de 15 anos para pagamento, dois anos de carência e juros de 3% ao ano. Cálculo divulgado pela entidade aponta que o prejuízo já alcança os R$ 3 bilhões. Mas o número ainda será muito maior.

“Até agora, porém, só o que o governo nos deu foi a prorrogação dos prazos de pagamento das parcelas das dívidas até 14 de agosto. Mais nada”, completou Gedeão Pereira.

Questionado pelo Jornal do Comércio sobre as críticas, o Mapa não respondeu.