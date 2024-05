União regulamenta desconto em financiamentos a atingidos pelas chuvas

O governo federal publicou nesta quinta-feira (23), no Diário Oficial da União, a Portaria 835 do Ministério da Fazenda, regulamentando o art. 2º da Medida Provisória nº 1.216, para disciplinar a concessão de desconto nos financiamentos contratados por pequenos e médios produtores rurais gaúchos que tiveram perdas com as chuvas. O benefício é restrito a produtores enquadrados no Pronaf e no Pronamp, para operações contratadas de 22 de maio a 31 de dezembro de 2024.

Poderão ter acesso os agricultores, pessoas físicas ou jurídicas, de municípios que tiveram estado de calamidade pública e de situação de emergência reconhecidos pelo Congresso Nacional, com perdas ou danos de, no mínimo, 30% do valor da estrutura produtiva de sua unidade de produção. Destaque para máquinas, equipamentos, construções, instalações, animais e solos agrícolas e de pecuária. O desconto será aplicado, no ato da contratação, somente sobre o valor financiado das operações de crédito rural a serem contratadas.

Estão contempladas linhas de crédito Investimento, Mais Alimentos e Pronaf Bioeconomia e Pronamp Investimento. No Pronaf, poderá ser financiado até o teto de R$ 210 mil por beneficiário. Nos municípios com situação de emergência, o desconto é de 30%, limitado a R$ 20 mil por unidade de produção familiar. Já nos municípios com situação de calamidade, o teto é de R$ 25 mil.

Para os enquadrados no Pronamp, o limite de financiamento é de R$ 600 mil, com desconto de 25%, limitado a R$ 40 mil por beneficiário em municípios em situação de emergência e de até R$ 50 mil por unidade de produção rural naqueles em estado de calamidade.

A expectativa é de que em até 15 dias a contar da publicação os produtores já possam buscar os recursos nos agentes financeiros, bancos e cooperativas de crédito que operam o crédito rural oficial do Plano Safra.