Universo Pecuária confirma nova data para 2024

A tragédia climática que se abateu sobre o Rio Grande do Sul neste mês de maio prejudicou praticamente todos os municípios gaúchos. Do total de 497 cidades, 461 foram atingidos diretamente pelas fortes chuvas, enxurradas e inundações. O aguaceiro causou mais de uma centena de mortes, afetou o fornecimento de água tratada e de energia elétrica em centenas de milhares de imóveis e acabou, mesmo que temporariamente, com sonhos, empresas e negócios.

LEIA MAIS: Suinocultura e pecuária leiteira contam perdas de genética e estrutura

Nesse cenário de perdas, tristeza, incerteza no futuro e incredulidade, muitas feiras que estavam marcadas para maio e junho também foram transferidas. Com o Universo Pecuária não foi diferente. As proporções inimagináveis forçaram a mudança do UP em dois momentos, fazendo com que o adiamento fosse colocado, com mais segurança, para o final do ano.



Marcado para acontecer junto à tradicional Expolavras, que em 2024 estará na 80ª edição, o Universo Pecuária será realizado de 29 de outubro a 3 de novembro, no Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo. Assim como o UP, a Expolavras mostra a força do agronegócio regional, consolidando Lavras do Sul como um dos polos comerciais de remates no Rio Grande do Sul. Na Região da Campanha, as maiores perdas, com as chuvas, são contabilizadas justamente no setor rural.



Para o diretor geral do Universo Pecuária, Davi Teixeira, a data escolhida, na primavera e quase seis meses após as enchentes, é prazo importante para o mínimo reestabelecimento do Rio Grande do Sul em suas atividades: “a primeira edição do Universo Pecuária já havia sido realizada junto à Expolavras, em 2022. A feira é o evento mais tradicional do município para o setor agropecuário. Este ano, estará na 80ª edição, uma data muito marcante para Lavras do Sul. Unir os dois eventos significa unir esforços na fase de reconstrução do agro gaúcho e as atividades socioeconômicas impactadas”, considera.



O Universo Pecuária é uma realização do Sindicato Rural de Lavras do Sul, com correalização master do Sebrae, correalização da Prefeitura Municipal de Lavras do Sul, Cotrisul, Senar e Farsul. O evento conta com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, Sicredi, Banrisul, Badesul e NPTC - Núcleo de Produtores de Terneiros de Corte. O projeto técnico e a coordenação geral são da SIA Brasil - Serviço de Inteligência em Agronegócios