Temporal causa suspensão da Expoagro Afubra em Rio Pardo

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada desta quinta-feira (21) causou grandes estragos no Parque de Exposições da Expoagro Afubra, em Rio Pardo, provocando a suspensão da programação da feira, aberta na terça-feira. Diversos estandes foram danificados, e a organização da mostra passou o dia fazendo um levantamento dos prejuízos e remontando as áreas para retomar as atividades na sexta-feira (22).

LEIA TAMBÉM: Agroindústrias familiares têm vendas em alta na Expoagro Afubra 2024

Conforme o coordenador geral da Expoagro Afubra, Marco Antônio Dornelles, os prejuízos foram apenas materiais. Profissionais que estavam no local e animais que participam da feira foram retirados com segurança. Durante os trabalhos de recuperação do parque, patrocinadores e expositores definiram a reabertura dos portões e manutenção da programação original já prevista para o último dia da feira. A possibilidade de estender a mostra até sábado chegou a ser avaliada, mas acabou descartada pelos organizadores.