Tecnologia de precisão ajuda a elevar eficiência na pecuária leiteira

De Não-Me-Toque

O uso da inteligência artificial e das tecnologias de precisão na pecuária leiteira como ferramenta para aumentar a eficiência das propriedades foi o centro da fala do agrônomo catarinense João Henrique Costa no segundo dia de atividades na Arena Digital da Expodireto Cotrijal 2024. Nesta terça-feira (5), o professor associado da Universidade de Vermont, no norte dos Estados Unidos, apresentou a palestra “Dados, informação e conexão: Construindo fazendas ‘smart’ para o amanhã”.

O objetivo foi mostrar como a tecnologia pode auxiliar na percepção assertiva de diferentes aspectos que influenciam o desempenho dos animais e facilitar a tomada de decisão sobre o manejo a ser aplicado no rebanho, como um todo ou mesmo fragmentado pelos perfis das vacas.

“Essa é uma fala de sensibilização, principalmente nesse momento disruptivo, de mudança. O produtor, o veterinário, o agrônomo tomavam decisões baseadas em fenótipos, no conhecimento deles próprios. E agora temos tecnologias que fazem monitoramento contínuo de diversas variáveis, como temperatura da vaca, ruminação, tempo deitada, tempo em pé, atividade ou consumo. E utilizamos todas as variáveis para entender como conduzir a atividade”, explicou Costa.

O acadêmico lembrou que, no Brasil, apenas 5% das propriedades leiteiras funcionam no modelo 4.0, com tecnologias, robôs que fazem a ordenha, colares eletrônicos para monitoramento, por exemplo. Segundo ele, há três grandes tópicos na utilização de dados para tomar decisão na fazenda.

“Um deles é detectar doença mais cedo. Animais acabam tendo mudanças de comportamento que são subclínicos. Com esse tipo de monitoramento, por exemplo, da ruminação, do tempo comendo, da temperatura, nós conseguimos fazer alguns algoritmos para detectar a enfermidade nesse animal precocemente”.

Também é possível identificar quais ventres estão no cio, por meio de colares e pedômetros eletrônicos. Ou aferir o consumo de alimento. “Normalmente, teríamos de ficar lá, vendo quais animais comiam o que, selecionando comida. E hoje, com os coxos eletrônicos, coxos automáticos, nós conseguimos fazer essa modificação na oferta de alimento, acrescentou o agrônomo”.

Ou, ainda, disse Costa, o uso das tecnologias ajudam a selecionar animais, identificando quais estão apresentando melhores desempenhos. “E, principalmente, mudar manejos e usar esses dados para saber que hora que eu tenho que dar banho nas minhas vacas, se minhas vacas estão passando calor ou não. Vale a pena investir num equipamento que traz a comida mais próxima? Tem diversos desses dados contínuos que são utilizados para fazer esse tipo de decisão, que normalmente era feita sem base científica”.

De acordo com o professor em Vermot, a avaliação de performance nos rebanhos pode ser feita de forma individualizada, otimizando o manejo. E, no final, o resultado é o aumento da eficiência, que muitas vezes não é só a produtividade. “Por exemplo, a média é a mesma, mas com os recursos sendo melhor distribuídos”, concluiu.