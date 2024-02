Safra de milho cresce 44%, mas baixa cotação preocupa produtores

Apesar de um crescimento de 44% sobre a safra de milho 2022/2023, se for confirmada a previsão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a cultura enfrenta momento de desafio em solo gaúcho. As 5,3 milhões de toneladas projetadas pela estatal são insuficientes para atender a demanda estadual. E, no segundo semestre, será preciso importar milho de Mato Grosso, do Paraná e do Paraguai para atender a demanda das indústrias, em especial de rações para aves e suínos.

Nesta quinta-feira (29), em evento realizado no Palácio Piratini, em Porto Alegre, para estimular investimentos em irrigação nas lavouras, o presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito (PP) revelou que o agronegócio gaúcho precisou gastar R$ 360 milhões na safra passada para comprar milho de outros estados e países para atender a demanda para a alimentação animal. "Além do investimento, ainda deixamos tributos para outros estados", lamentou.

Por outro lado o aumento da safra argentina, além de uma baixa demanda, pressionam as cotações, que alcançam os menores patamares dos últimos anos, concordam corretores de grãos consultados pelo Jornal do Comércio. Na quarta-feira, o preço da saca de 60 quilos indicado para exportação girava entre R$ 57,00 e R$ 58,00 posto nos portos brasileiros, bem abaixo dos cerca de R$ 100,00 verificados ainda em 2022.

Mas a venda ao mercado externo também não entusiasma o produtor. Por conta dos altos custos do frete até os portos, quem leva a melhor são as indústrias, que pagam um pouco mais e acabam ficando com os volumes ofertados.

Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, os preços de compra giram em torno de R$ 55,00 na, região Noroeste, até R$ 60,00 posto na região da Serra. Com preços de mercado e produtividade insuficientes para cobrir os custos de produção, que foram elevados na última safra, o mercado passa por um período de pouca movimentação.

As corretoras evitam falar em preços. Mas algumas, ouvidas pela reportagem - e que pediram para não serem citadas -, veem um cenário que não é favorável à retomada da valorização do produto. A menos que ocorra uma quebra acentuada na safrinha do Centro-Oeste, e ainda dependendo de como virá a safra americana neste ano.

O sentimento também é de apreensão para o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado (FecoAgro/RS), Paulo Pires. O dirigente hesitou em falar, mas acabou mostrando preocupação não somente em relação ao milho, mas com o contexto atual do agronegócio. Ele vê produtores com receio de investir, por conta da baixa cotação para diversas commodities importantes, o que gera menor movimentação em toda a cadeia do setor.

“Lembro até de uma poesia do Jaime Caetano Braun, em que ele diz: ‘até touro se ajoelha’. Chegamos no fundo poço. O produtor está sem coragem, com esses preços aí, mesmo com uma perspectiva de safra boa de investir”.

Segundo Pires, o milho enfrenta também dificuldades técnicas nesta safra. Ele aponta a forte ocorrência de cigarrinha-do-milho e de outros problemas tecnológicos que comprometeram a qualidade da produção no Sul, principalmente do milho de alta tecnologia.

“Então, nós estamos cheios de desafios complicados. Porque, se você tem um desafio, mas também uma perspectiva de resultado muito boa, como o próprio agronegócio teve bastante nesse período de 2013 a 2021, ótimo. Mas saímos de duas safras frustradas nas culturas de verão. E temos um cenário de produção boa de soja, ninguém nega isso. Mas, infelizmente, a questão dos preços desestimula bastante, tanto na soja quanto no milho”.