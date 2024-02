Conseleite indica leite a R$ 2,2497 no RS

O valor de referência projetado para o leite no Rio Grande do Sul em fevereiro é de R$ 2,2497. O indicador é 4,12% superior ao consolidado de janeiro (R$ 2,1607) e foi apresentado nesta quinta-feira (29) durante reunião do Conseleite realizada na sede da Federação da Agricultura do RS (Farsul), em Porto Alegre (RS). A projeção leva em conta os dados coletados nos primeiros 20 dias do mês. O colegiado ainda tratou da implementação da Calculadora que está em desenvolvido junto à Universidade de Passo Fundo para auxiliar o produtor a mensurar padrões de rentabilidade de acordo com a qualidade do leite produzido. Segundo o coordenador do Conseleite, Allan André Tormen, essa é uma das prioridades do grupo para dar maior previsibilidade nas relações comerciais entre produtores e indústrias e está em debate na Câmara Técnica do Conseleite. A ferramenta está em fase de desenvolvimento. “Precisamos desenhar essa ferramenta com as diferentes opiniões. Ela será implementada quando tivermos unanimidade”.