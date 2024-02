Colheita do Milho foi oficialmente aberta no Rio Grande do Sul

A produção de milho no Rio Grande do Sul é de extrema importância, tanto para a alimentação humana, quanto para a alimentação animal. A cultura é produzida em 485 municípios gaúchos e para celebrar o período foi aberta a Colheita do Milho no Estado, em evento realizado na Agropecuária Canoa Mirim, no município de Santa Vitória do Palmar.

De acordo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção de milho do estado está estimada em 5,3 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 44%, comparado com a produção de 3,7 milhões de toneladas produzidas na safra anterior, afetada pela falta de chuva.

O diretor do Departamento de Governança dos Sistemas Produtivos, Paulo Roberto da Silva, representou a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) no ato e destacou que as dificuldades climáticas enfrentadas na produção da cultura nos últimos anos, sendo períodos de estiagens e outros de drenagem da água. “São ambos os desafios, mas que mostram que a parceria entre os órgãos públicos, entidades e universidades fortalecem todas as técnicas que são praticadas. Precisamos enaltecer o trabalho que os produtores vêm desenvolvendo, principalmente na área de novas tecnologias e de sementes, e valorizar cada pessoa. Não adianta ter toda a tecnologia, a pesquisa e o desenvolvimento se não tivermos pessoas com capacidade de replicar esse conhecimento”, ressaltou.

A abertura da colheita foi realizado na Metade Sul visando consolidar o potencial do milho em terras baixas, com adoção de tecnologia sulco-camalhão que tem dado excelentes resultados, pois estabelece uma zona de cultivo em solo mais descompactado e profundo, ideal para o desenvolvimento radicular das culturas, possibilitando a drenagem (quando houver excesso hídrico) e a irrigação (quando houver falta de chuva) da lavoura ao longo do ciclo da cultura.