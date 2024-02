Heinze apresenta projeto para construção de açudes e barragens

O senador Luis Carlos Heinze (PP/RS), em parceria com o geólogo Rogério Porto, apresentou nesta terça-feira (27), em Porto Alegre, uma iniciativa que pode viabilizar a construção de estruturas de retenção e armazenagem de água para irrigação no Estado. O projeto contempla a identificação e demarcação de 5.479 pontos de acumulação de água já concluídos - e outros 3.840 em aferição - nas principais bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul.

Heinze, que tem trabalhado na iniciativa há um ano, destacou o alcance do projeto. “Os pontos já mapeados serão capazes de irrigar mais de 3,2 milhões de hectares de soja, milho, arroz, pastagens e outras culturas. E ainda estamos concluindo o levantamento nos demais locais. É uma ferramenta que nos ajuda a combater a estiagem e até o excesso de água, se consideramos a exploração de pequenas centrais hidrelétricas”, afirmou o senador gaúcho.

Os estudos, orçados em R$ 800 mil, serão viabilizados por meio de recursos de emenda parlamentar, encaminhadas por Heinze às prefeituras onde há pontos de acumulação. Os valores que serão utilizados na identificação das bacias localizadas nas regiões das Associações dos Municípios das Missões (AMM), da Fronteira Noroeste (Amufron) e do Planalto Médio (Amuplan). A estimativa de custo é de R$ 12,00 por metro cúbico, que já conta com orçamento inicial.

"Vamos rodar o Interior, a partir de 11 de março, com reuniões nas prefeituras de 63 municípios mapeados. A primeira será em Ijuí. Depois seguiremos pelas Missões e Fronteira Noroeste, para apresentar o levantamento".

Conforme o parlamentar. a maioria dessas áreas tem até 25 hectares, cabendo, então, aos municípios a emissão de licença ambiental para a construção de açudes ou barragens. Os pontos com área superior a 25 hectares dependem de autorização da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, e a tramitação e a análise são diferentes.

mudanças legislativas que permitam a devida exploração do potencial hídrico da região, tanto na perspectiva dos açudes, quanto no barramento de rios. O acelerar a votação na Câmara dos Deputados e garantir a construção de reservatórios em áreas de preservação permanente. “É preciso levar a ciência para combater os discursos radicais. Meio ambiente e produção caminham justos”, acrescentou o senador gaúcho. Heinze reforçou que está trabalhando na construção deque permitam a devidada região, tanto na perspectiva dos açudes, quanto no barramento de rios. O PL 1282/2019, que foi aprovado pelo Senado no final do ano passado , é uma das alternativas mais promissoras. A expectativa ée garantir a. “É preciso levar a ciência para combater os discursos radicais. Meio ambiente e produção caminham justos”, acrescentou o senador gaúcho.

Rogério Porto explicou o objetivo do empreendimento. “Vamos fornecer informações sobre os pontos de acumulação. É preciso desmistificar a ideia de que o Rio Grande do Sul tem escassez de água. O que não temos é uma política de armazenamento da água que sobra no período das chuvas”, concluiu.