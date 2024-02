Parlamento gaúcho quer debater irrigação em seminários no Interior

O Parlamento gaúcho deve desencadear, a partir de abril, uma série de seminários no interior do Estado para debater reserva de água e irrigação como ferramenta para enfrentar os efeitos das estiagens nas lavouras. A ideia parte do presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito (PP), que na semana passada reuniu-se, na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), com representantes dos Conselhos de Articulação Parlamentar (Coap), da Agroindústria (Conagro), de Meio Ambiente (Codema) e de Infraestrutura (Coinfra) para tratar do tema.

O deputado pretende criar uma grande frente para viabilizar o aumento da produtividade no campo. E, para isso, segundo ele, será preciso construir políticas de juros mais facilitados ao produtor rural, para irrigação, e à construção de uma saída política que lhes permita reservar água em suas propriedades, aliando os interesses econômico e ambiental.

Leia mais: Simers propõe Fundopem da Irrigação com subsídios aos produtores por até oito anos

No encontro ocorrido na Fiergs, Brito recebeu sugestões e estudos que apontam para a necessidade da construção de estruturas para retenção de água das chuvas e a implantação de sistemas de irrigação, por exemplo. Embora o tema não seja novo, ainda há uma série de entraves ambientais, jurídicos e econômicos, entre outros, que atrasam a intensificação desse modelo.

Durante a reunião, o coordenador do Conagro, Alexandre Guerra apresentou estudo com base em um levantamento sobre os índices de produtividade nas regiões produtoras de milho. Com base no estudo, o órgão propõe a construção de reservatórios em seis bacias hidrográficas do Estado, onde o rendimento dessa cultura poderia aumentar em pelo menos 40% a 60% com oferta adequada de água durante o cultivo.

O Estudo “Análise da Necessidade de Irrigação para a Cultura do Milho" se propôs a compreender o impacto da estiagem na produção do grão utilizado pela agroindústria na alimentação dos animais, bem como identificar as regiões prioritárias para implantação de iniciativas de armazenamento de água para uso em sistemas de irrigação. O material aponta que as bacias hidrográficas com a maior produção de milho – Taquari-Antas, Alto Jacuí, Apuaê-Inhandava, Passo Fundo, Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo e Várzea – deveriam ser priorizadas para a construção de barragens e a potencialização da cultura.

“Tratamos do milho, especificamente, porque esse é um insumo fundamental para devolver competitividade às agroindústrias de proteína animal. O Rio Grande do Sul enfrentou três estiagens nos últimos anos, impactando duramente a produção do grão. Em 2022, a safra gaúcha foi de 3,7 milhões de toneladas, a metade da nossa necessidade, que precisa ser compensada com importação de outros estados, elevando custos”, diz Guerra, que também é diretor administrativo e financeiro da Cooperativa Santa Clara.

Segundo ele, cerca de 65% de todo o milho produzido no Rio Grande do Sul é cultivado nessas seis bacias hidrográficas. E, ao criar formas de retenção e armazenamento da água da chuva que cai nos meses de inverno, o desempenho das lavouras atendidas por sistemas de irrigação bombeados a partir desses locais seria muito maior.

“Cada milímetro a mais de água gera aumento de dois quilos de milho por hectare, de acordo com os estudos que encaminhamos ao deputado Adolfo Brito. Gera, também, 2,48 postos de trabalho. Em 2022, os produtores rurais perderam R$ 37,4 bilhões com a estiagem, e o agronegócio perdeu mais de R$ 100 bilhões".

Para viabilizar a ideia, o Conagro propõe a implementação de um programa de irrigação que tenha como cinco eixos de atuação. “Estamos falando de governança, para estabelecer um ambiente de integração entre setor produtivo e governo para sinergia nas ações. Seria um programa de Estado de longo prazo. Igualmente, infraestrutura, para a construção de barragens e energia de qualidade nas propriedades rurais. E, ainda, os eixos tecnológico e de inovação, econômico, com programas de incentivo, como o Fundopem, e ambiental, para desburocratização do licenciamento e aperfeiçoamento na legislação para segurança jurídica na construção de barragens para reservação de água”, diz Guerra.