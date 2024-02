Começa o 35º Rodeio Crioulo Internacional da Vacaria

Aberto oficialmente neste sábado (3), o 35º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria se estende até o dia o próximo domingo (11), no Parque de Exposições Nicanor Kramer da Luz, em Vacaria. Devido à pandemia, a última edição foi realizada em 2020.



Nos nove dias de festa, são esperadas cerca de 500 mil pessoas, vindas do Brasil e exterior, além de 4 mil competidores nos 13 concursos artísticos e 9 mil nas 28 provas campeiras. Ao todo, 22 caravanas cavalgaram até Vacaria. A premiação alcança aproximadamente R$ 1 milhão.