Auxílio às cooperativas de leite não resolve problema dos produtores

É um alento, mas nem tanto, o anúncio feito pelo governo federal, do remanejo de R$ 707 milhões do Plano Safra 2023/2024 para socorrer as cooperativas de leite. Em grave crise, que vem se agravando nos últimos anos, por conta da estiagem e da importação maciça de lácteos do Mercosul, o setor vê diminuir o número de famílias que se dedicam à produção leiteira. Embora desafogue as cooperativas, a medida não chega ao produtor.

“Talvez, com fluxo de caixa renovado, as cooperativas consigam remunerar um pouco melhor os produtores pelo litro de leite. Mas o mercado se regula por si mesmo. E estaria reagindo, se não fosse a enxurrada de importações do Mercosul. Enquanto isso não for revisto, a sobrevivência do setor estará violentamente ameaçada”, avalia o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Eugênio Zanetti.

Com cooperativas endividadas e produtores devendo às próprias cooperativas, o caminho vem se mostrando obscuro sem o enfrentamento ao tema do Mercosul, ressalta o dirigente. Dados da Câmara de Comércio Exterior (Camex) de dezembro de 2023 mostram recorde de importações de lácteos no País. E os primeiros 15 dias de janeiro já sinalizam a mesma tendência.

“Não há como competir. É fundamental que ocorra um novo acordo do Mercosul, com a definição de cotas de importação, e também a adoção de uma política de subvenção direta ao produtor”, pede Zanetti, para quem o governo federal não está mostrando perceber a real dimensão do problema.

Desde 12 de fevereiro do ano passado, quando ocorreu a primeira reunião de representantes do setor leiteiro com a União, nada avançou, afirma o vice-presidente da Fetag-RS. Por isso, uma série de agendas está sendo buscada para o próximo mês, em Brasília, junto aos ministros da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Fávaro, do Desenvolvimento Agrário (MDA), Paulo Teixeira, e com o vice-presidente, Geraldo Alckmin. Mas o objetivo maior é chegar ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, junto ao centro do governo, para cobrar um olhar mais apurado sobre o problema.

“Sem devolver valor ao produto e rentabilidade à atividade, o que vem acontecendo é a venda de vacas e de resfriadores de leite. O produtor investiu para modernizar as propriedades e se adequar às necessidades de qualidade. Mas os valores recebidos atualmente não pagam o investimento. O que importa é o valor da parcela e a sua relação de custo de produção, que vem alta nos últimos anos, com a produção de silagem de baixa qualidade por conta do clima ruim”, acrescenta.

Para a Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs), a ação do governo é válida, mas é preciso criar mecanismos que garantam recursos ao setor após 30 de junho, quando se encerra o prazo para contratação de financiamentos por meio do Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias (Procap-Agro Giro) Faixa 2, que busca socorrer produtores afetados pelo baixo preço do leite. Até essa data, poderão ser feitos empréstimos a juros de 8% ao ano, com 60 meses para pagar e dois anos de carência. Os recursos serão operacionalizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com R$ 507,4 milhões, e o Banco do Brasil, com R$ 200 milhões.

“Toda medida sempre ajuda. Mas o tempo é curto para contratação pelas cooperativas. É necessário que haja sequência desta ou a criação de outras linhas de financiamento para o setor leiteiro e também para os demais segmentos da cadeia de proteína animal”, pontuou o gerente de Relações Institucionais e Sindicais do Sistema Ocergs, Tarcísio Minetto.

A entidade chegou a pleitear apoio às cooperativas junto ao secretário de Política Agrícola do governo federal, Neri Geller. O remanejamento dos recursos do Plano Safra para atender o setor foi uma das medidas, mas a questão está longe de resolver o problema.

Em nota, o Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul (Sindilat/RS) disse que avalia como positiva a iniciativa da União. Mas pede que o benefício se estenda também para as demais empresas que não operam em sistema cooperativo, uma vez que também foram prejudicadas pela entrada de grandes volumes de leite importado, principalmente do Mercosul.

“Atualmente, mais da metade do leite captado no Brasil é vendido para empresas privadas não cooperativas. Portanto, para que todos os produtores sejam beneficiados com igualdade, é essencial que as medidas sejam estendidas a todas as indústrias”, diz a nota.

A entidade vem pleiteando políticas públicas efetivas de fomento à cadeia nacional láctea e entende que a medida atenua o quadro de crise, mas não resolve definitivamente a questão. A solução, argumenta o Sindilat, passa pelo ganho de competitividade efetivo a todos e por ações de longo prazo que garantam a produtores e indústrias, autonomia para competir no mercado interno e externo em igualdade de condições.