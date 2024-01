Governo do Estado prioriza compra de caminhões para a Agricultura

Entre os pregões programados para a semana de 22 a 26 de janeiro pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) está a compra de 18 caminhões operacionais para a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

Os veículos compreendem, que devem ser brancos, a diesel, com potência mínima de 200 CV, tração 6x4, caçamba basculante e capacidade para três ocupantes, entre outras especificações. Também fazem parte da licitaçãocom potência mínima de 180 CV, tração 4x2 e tipo de carroceria tanque pipa.Ainda estão previstas licitações para a compra de, entre outros. No total, o período de 22 a 26 de janeiro terá 34 certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS.