Tempestades com fortes ventos causam danos na regional de Lajeado

Enquanto a Emater/RS-Ascar ainda contabiliza os impactos na produção rural depois dos temporais que atingiram o Estado na terça-feira (16), já se sabe que o regional de Lajeado foi um dos mais prejudicados no campo. “Mais uma vez a nossa região foi atingida por adversidades climáticas. Desta vez, não foi a chuva em si que causou os estragos, mas os ventos fortes”, cita o gerente do escritório regional da Emater de Lajeado, Cristiano Laste. Segundo ele, em alguns municípios da região foram identificados ventos de mais de 120 quilômetros por hora. Com isso, os problemas acabaram se concentrando nas instalações de suinocultura, avicultura, bovinocultura de leite. “Na avicultura e suinocultura, muitos galpões foram destelhados ou acabaram desabando. E na cultura de leite, o pessoal não consegue, com a falta de energia elétrica, fazer o resfriamento do produto. É feito todo o processo, mas o leite acaba sendo descartado porque não é resfriado a tempo de recolhê-lo”, diz Laste. Na última terça-feira, a Emater/RS-Ascar, que é vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Rural do governo gaúcho, informou que o Sisperdas foi aberto para registro dos prejuízos no campo. Trata-se de um sistema que é abastecido com informações a respeito das localidades por todos os escritórios regionais e municipais da Emater.Conforme a assessoria de comunicação da entidade, o prazo para os escritórios municipais fazerem os registros é até a próxima quarta-feira (24). Só após esse período será divulgado um relatório completo com os danos gerados pelas recentes tempestades.