Após temporais, Emater começa a contabilizar perdas no campo do RS

A Emater/RS-Ascar começou a levantar os impactos na produção rural depois dos temporais que atingiram o Estado na terça-feira (16). A assessoria de comunicação da entidade, que é vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Rural do governo gaúcho, informa que o Sisperdas foi aberto para registro dos prejuízos no campo. Trata-se de um sistema que é abastecido com informações a respeito das localidades por todos os escritórios regionais e municipais da Emater.O órgão justifica que como o alerta emitido pela Defesa Civil do Estado vale até esta quinta-feira (18), não há ainda um prazo para a divulgação de um relatório completo das perdas no agronegócio. "Estamos trabalhando nas regionais da Emater/RS para realizar o levantamento completo assim que possível", diz o comunicado. A diretora colegiada do Sindicato dos empregados em empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas e de fundações estaduais do RS (Semapi) Cecilia Bernardi, que representa os trabalhadores da Emater, afirma que, desde outros eventos climáticos extremos, como o que atingiu o Vale do Taquari, em setembro do ano passado, o sindicato vem alertando o governo do Estado sobre a necessidade de ampliar o número de colaboradores na Emater, bem como as suas condições de trabalho. “Nossa instituição é uma das primeiras a serem chamadas nesse tipo de evento para colaborar com prefeituras, dar conta de atender famílias e levantar os prejuízos, já que conhecemos os municípios de ponta a ponta. Mesmo assim, estamos em operação padrão e com muito poucas pessoas no trabalho de campo”, alerta. O presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (Fecoagro/RS), Paulo Cezar Vieira Pires, disse que ainda não é possível mensurar as perdas nas lavouras em decorrência dos temporais e lamentou os eventos extremos climáticos que vêm castigando o Rio Grande do Sul desde o último ano. “Ficamos chateados com intempéries climáticas como esta. Com certeza houve perdas, mas ainda é cedo para quantificar. É uma pena que isso ocorra, pois temos um bom potencial de plantio no Estado este ano, principalmente na soja”, comenta.