Agrovino de Bagé supera em mais de 50% o faturamento em relação ao ano passado

Os remates ocorridos na Agrovino, realizada entre 9 e 13 de janeiro em Bagé, fecharam com o faturamento total de R$ 1,68 milhão. O número é 50,67% superior ao registrado em 2023, quando o valor total ficou em R$ 1,15 milhão. O evento, que chegou a sua 16ª edição, foi organizado pela Associação Bageense de Criadores de Ovinos (Abaco) em parceria com a Associação e Sindicato Rural do município.



O presidente da Abaco, Gustavo Velloso, salienta que o resultado ficou acima do projetado pela organização. "Projetávamos ao redor de R$ 1,5 milhão e passamos. Foi uma grande Agrovino, que teve como ponto alto as parcerias com as empresas patrocinadoras, apoiadores e associações de raça", ressalta.

Velloso destaca, neste ponto, a realização da nacional da raça Poll Dorset e a estadual da raça Ile de France. Para 2025 já estão confirmadas as nacionais das raças Hampshire Down e Romney Marsh durante a Agrovino. Além disso, o desfile genético dos mais de 400 animais em pista foi outro ponto alto, conforme o dirigente. "Foi impressionante a qualidade que tivemos em pista, tanto nos leilões como em julgamentos, demonstrando a qualidade genética", observa.



O evento, já consolidado no calendário da ovinocultura, contou também, além dos julgamentos e leilões, com artesanato, palestras e painéis técnicos, concurso de assado e concurso de culinária. O evento teve o patrocínio de Sicredi, Senar RS, Hipra e Paramount, além do apoio da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco), Emater, Embrapa e Prefeitura Municipal de Bagé.