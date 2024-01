Quebra de safra e baixa qualidade do trigo deve elevar importação em 2024

A quebra de safra do trigo em 2023, aliada à baixa qualidade dos grãos colhidos, devido, especialmente, ao clima desfavorável causados pelo fenômeno El Niño, deve provocar uma elevação na importação do cereal em 2024. No País, apesar de ter sido colhido pouco mais de 8 milhões de toneladas, a perda qualitativa faz com que seja necessário importar mais trigo com PH panificável. De acordo com dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no dia 10 de janeiro, a previsão de importação para este ano está na casa dos 6,2 milhões de toneladas, cerca de 37% a mais do que na temporada passada.No Rio Grande do Sul, a Conab aponta uma produção da safra de 2023 do trigo com uma colheita de 2,8 milhões de toneladas contra 5,7 milhões de toneladas em 2022, o que representa uma queda de quase 50%. Conforme o boletim da companhia recém-divulgado, a semeadura da cultura na safra 2023 se deu em 7% da área em maio, 59% em junho e os 34% restantes em julho.Ainda segundo o boletim, a partir de setembro passado, as condições meteorológicas passaram a ser desfavoráveis para a cultura, com chuvas volumosas, manutenção da umidade do ar e alta nebulosidade, criando uma condição de ambiente favorável para o desenvolvimento de doenças.Em razão das chuvas, conclui a nota técnica, os agricultores não conseguiram realizar o manejo preventivo e curativo das doenças, que infectaram as estruturas reprodutivas das plantas e causaram perdas significativas de produtividade das lavouras e qualidade do produto obtido. O boletim aponta que, no Estado, apenas 20% da produção foi classificada como tipo 1 (PH superior a 78) e boa parte do produto é impróprio para consumo humano.“Após duas safras que o Rio Grande do Sul exportou trigo, haverá novamente a necessidade de importação, mas ainda não se sabe ao certo o volume dessa compra. Depende de qual será o ritmo da moagem dos moinhos gaúchos com toda essa quebra de safra”, analisa Élcio Bento, analista de trigo da Safras & Mercado. Conforme Bento, já é possível observar esse movimento de importação por meio de navios da Argentina que chegam ao Brasil com cargas destinadas aos moinhos gaúchos.Em contrapartida, o volume exportado tanto pelo Brasil quanto pelo Estado deverá cair. No caso do País, há uma estimativa de exportarem 2 milhões de toneladas nesta safra, 32% abaixo da safra anterior (2,6 milhões t). “Na safra de 2022, o Estado produziu mais de 5 milhões de toneladas e acabou tendo uma boa exportação, quase três milhões de toneladas exportadas. A questão agora, nesse período, com esse trigo colhido de baixa qualidade, a tendência é que a gente tenha grande dificuldade para exportar”, afirma o extensionista com atuação na área técnica da Emater/RS, Célio Alberto Colle.